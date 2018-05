Una tregua insperata che conviene tanto a Israele quanto a Hamas

Hamas e Israele firmano Una tregua. Pace flebile a Gaza : Bombardamenti su Gaza, 29 maggio 2018 (Foto di Ashraf Amra / Agenzia Anadolu / Getty Images) I media internazionali riportano della relativa tranquillità che anima la striscia di Gaza nelle ultime ore. Secondo la rete televisiva Al-Jazeera, che per prima ha parlato di tregua, Israele avrebbe intensificato le proprie risposte se i palestinesi non avessero allentato la morsa attorno a Gaza. Sono proprio i palestinesi a rilanciare i negoziati per ...

Striscia di Gaza - Hamas e Israele raggiungono Una tregua : Nella Striscia di Gaza si è giunti a una tregua dopo giorni di scontri, bombardamenti e lanci di razzi dal territorio palestinese allo Stato di Israele . Khalil al-Haya, numero due di Hamas, aveva ...

A Gaza il piano di al-Sisi per Una tregua lunga 10 anni : Mentre il "Sultano di Ankara" arringa la folla e sfida Israele, il presidente-generale lavora nell'ombra e dall'ombra definisce la "road map della tregua". Una tregua di lunga durata. Garantita dall'Egitto, finanziata dal Qatar, accettata da Hamas, non ostacolata a priori da Israele. È l'"hudna" (tregua) firmata Nabil Fattah al-Sisi, Presidente dell'Egitto. Un passaggio chiave, che HP può arricchire con informazioni provenienti da ...

NessUna tregua per la rete unica Wind Tre? ZTE sempre al bando : Per chi segue le vicende legate alla rete unica Wind Tre in sviluppo in Italia, una nuova preoccupante notizia arriva dagli Stati Uniti in riferimento a ZTE, partner tecnologico per l'infrastruttura tecnologica dell'operatore mobile italiano. Non si ammorbidisce la posizione del congresso USA nei confronti dell'azienda cinese che continua ad essere messa al bando con ovvie conseguenze. Riavvolgiamo brevemente il nastro della vicenda ...

Martina al PD : “Datemi un anno di tregua per ricostruire il partito - Renzi dia Una mano” : Il segretario reggente del partito Democratico chiederà all'Assemblea Nazionale di sabato prossimo un ulteriore anno per cominciare a ricostruire il partito: "Congresso nel 2019, solo così potremo rompere antichi vizi, spezzare lo sterile dibattito cristallizzato per correnti, per filiere. lo dico: le idee prima della conta".Continua a leggere

Governo di tregua : forse Una donna premier Video : Il terzo giro di consultazioni al Quirinale, come quelli precedenti, si è rivelato infruttuoso. Questa volta, però, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo discorso pronunciato nella serata di lenedì 7 maggio, ha lasciato intendere chiaramente di voler mandare in parlamento per la fiducia un Governo di tregua [Video], guidato da una personalita' esterna alle forze politiche, che si occupi di varare la legge di bilancio ...

[il retroscena] Fallisce il complotto contro Renzi. Ma la pace non c'è - solo Una tregua armata : L'analisi di Franceschini Ai tempi dei Mille giorni, le Direzioni avvenivano in diretta streaming. Ora i giornalisti sono fuori, sul marciapiede, in attesa di qualche messaggio whatsapp. Tirato un ...

Pd - è tregua : no a governi con Lega-M5S Ok a linea Renzi - Martina resta a tempo Sì Unanime in direzione : la giornata : Scontro drammatico al Nazareno, ma il sì unanime alla relazione del reggente evita una nuova scissione. Martina rimane segretario pro tempore: tra due settimane ci sarà l’assemblea. L’ira della minoranza, Franceschini e Orlando: «Noi non ascoltati»

Tregua nel Pd - no a governi con Lega-M5S Passa la linea Renzi - Martina confermato Sì Unanime in direzione : la giornata : Scontro drammatico al Nazareno, ma il sì unanime alla relazione del reggente evita una nuova scissione. Martina rimane segretario pro tempore: tra due settimane ci sarà l’assemblea. L’ira della minoranza, Franceschini e Orlando: «Noi non ascoltati»

FINE DELLA GUERRA DI COREA/ Nord e Sud annunciano storico accordo di pace : fino a oggi solo Una tregua : I presidenti delle due Coree annunciano la firma di un trattato di pace tra i due paesi: dal 1953 FINE DELLA GUERRA esisteva solo una tregua, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:53:00 GMT)

NessUna tregua sul fronte headlines : Nella seconda giornata del Forum di Boao, il Governatore PBOC Yi ha fornito ulteriori dettagli sulle iniziative per aprire maggiormente l'economia cinese, e ha chiarito che il cambio non verrà usato ...

Romina Power ai giornalisti : "Date Una tregua ad Albano" : Albano e Loredana Lecciso si sono ufficialmente lasciati: pochi giorni fa il cantante di Cellino San Marco è intervenuto telefonicamente a Storie Italiane, con parole molto chiare: "Chi è andata via è lei, non per Romina - perché tra me e quest'ultima c'è un gran rispetto - non per soldi o per fare denaro. Ormai io e Loredana ci siamo lasciati e non voglio neanche sentirla al telefono perché ho voglia di vederci chiaro per il mio futuro". ...

"Meno dazi sulle importazioni di auto". La Cina cerca Una tregua con gli Usa : Ma per le tariffe su alluminio e acciaio Pechino denuncia Washington al Wto Il presidente Xi promette di continuare l'apertura dell'economia cinese, riducendo i dazi sulle auto importate, potenziando la protezione della proprietà intellettuale, e facilitando gli investimenti stranieri nel settore finanziario. Così offre un ...