Una rete di 360 "account sospetti" avrebbe diffuso in rete le minacce a Mattarella : Una rete di account sospetti avrebbe soffiato sul fuoco dell’indignazione sui social contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una spinta “artificiale” nei giorni della crisi a seguito della no del Quirinale alla nomina di Paolo Savona all’Economia. È quanto è scritto in un report pubblicato in queste ore da La Stampa e Repubblica e messo a punto da Andrea Stroppa e Danny di Stefano, ...

Il piano Iliad Italia è Una bomba ma non per tutti - la rete è già a portata di iPhone - : ... minuti illimitati per le chiamate e anche SMS illimitati, più altri 2 GB di traffico dati e illimitati minuti e SMS in Europa, chiamate illimitate a fissi e mobile in oltre 60 paesi nel mondo. Si ...

Abc cancella «Roseanne» (Pappa e Ciccia) : la protagonista paragona l’ex consigliera di Obama a Una scimmia. Era la serie più vista della rete : Roseanne Barr Le scuse dell’attrice Roseanne Barr non sono bastate. L’emittente statunitense Abc ha deciso di cancellare il sequel della popolare sitcom Roseanne (in Italia nota col titolo Pappa e Ciccia) dopo che l’omonima protagonista della serie aveva offeso con un tweet Valerie Jarrett, ex consigliera afroamericana di Barack Obama, paragonandola a una scimmia. Di seguito, l’attrice Roseanne – che non ha mai ...

FRANA DI GALLIVAGGIO/ Video - si è staccata l'intera parete rocciosa : Santuario fortUnatamente salvo : FRANA di GALLIVAGGIO, provincia di Sondrio: Video, si è distaccata parte della parete rocciosa. Nessuna persona è rimasta coinvolta dalla caduta dei materiali(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:24:00 GMT)

Stiamo provando la rete Iliad : come funziona - come acquistare Una SIM e molto altro (video) : E' arrivata Iliad, finalmente il nuovo operatore che si è presentato con il botto, con offerta unica a 5 euro e 99 centesimi per un sacco di GB e telefonate illimitate. Nel nostro articolo tutto ciò che dovete sapere. L'articolo Stiamo provando la rete Iliad: come funziona, come acquistare una SIM e molto altro (video) proviene da TuttoAndroid.

Italia-Arabia Saudita - che gol di Balotelli! SuperMario si riprende la Nazionale con Una rete fantastica [VIDEO] : Il gol di Balotelli sblocca Italia-Arabia Saudita: al ritorno in Nazionale, SuperMario va subito in rete con una conclusione da fuori area Passo felpato, finta di corpo e destro secco: bastano 20 minuti a Mario Balotelli per andare subito in gol e sbloccare l’amichevole tra Italia e Arabia Saudita. L’attaccante ex Milan e Inter, tornato in Nazionale dopo 4 anni di assenza, ha aperto le marcature della nuova Italia targata Roberto ...

Il vero pesto genovese Leggete l etichetta e scoprirete che ormai è Una rarità : Era difficile immaginare che pestando a crudo pochi ingredienti chiave, uscisse fuori una salsa così intensa e genuina da conquistare il palato del mondo intero. Il pesto alla genovese è il fiore all'occhiello della gastronomia ligure e ha caratteristiche e proprietà organolettiche ben precise. Spesso, però, nei grandi punti di distribuzione, in ...

Kendall Jenner stira Una parete (e la pancia) con Photoshop : In mutande, seno coperto dalle braccia, è seduta sulla vasca da bagno e beve un bicchier di vino: ecco l’ultima foto sexy (come molte altre in realtà) pubblicata da Kendall Jenner su Instagram. Una foto che sta facendo discutere e ridere la rete perché persino lei che è filiforme, modella richiestissima, perennemente sulla cresta dall’onda, ha evidentemente usato Photoshop, e anche molto male. Ecco ...

La news sul trapasso di Nadia Toffa è Una bufala : la falsità in rete : Nelle ultime ore molti tabloid e siti di news e informazioni hanno riportato una notizia falsa, a cui tra l'altro hanno dato titoli ad effetto per fare audience. Leggendo qua e là in rete si possono facilmente notare titoli del tipo 'Nadia Toffa è morta'. La conduttrice delle Iene è viva e vegeta e sta ancora combattendo contro il tumore, come lei stessa ha sottolineato recentemente in un post su Instagram. Sono stati diversi i siti che hanno ...

Sedicente vescovo e broker gestiva Una rete di promotori finanziari : sequestrati beni per 72 milioni : I Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma, nell'ambito di un'operazione denominata ' Mediterraneo ' hanno eseguito questa mattina un decreto di sequestro preventivo per 72 milioni ...

Peugeot 208 - Una settimana con la GT Line PureTech 110 EAT6 [Day 5] : La protagonista del nostro Diario di Bordo questa settimana è la Peugeot 208 PureTech Turbo 110 EAT6 S&S in allestimento GT Line. L'equipaggiamento di serie prevede, fra l'altro, fari fendinebbia con funzione cornering, cerchi di lega da 17", terminale di scarico cromato, battitacco di alluminio con scritta Peugeot nera, cassetto portaoggetti refrigerato con sportello, climatizzatore automatico bi-zona, Pack Visibilità ...

?Tumore al seno : è calabrese il primo chirurgo in Italia a utilizzare Una nuova rete a matrice per la cura del cancro : Il primo utilizzo in Italia di una innovativa matrice (fra quelle in commercio) a rete acellulare di collagene di derivazione cutanea fetale bovina nella ricostruzione mammaria porta la firma di un calabrese. Si tratta del chirurgo senologo-oncologo Domenico Gerbasi, originario di Spezzano Albanese (nel cosentino) e attuale coordinatore della Breast Unit Bergamo Est (www.seonologiabergamoest.it) con sede presso l’ospedale “Bolognini” di ...

Terna ammoderna rete lagUna Venezia : ANSA, - Venezia, 24 MAG - Gli interventi di ammodernamento ed efficientamento della rete elettrica nella laguna di Venezia, per un valore di 55 milioni di euro, sono stati illustrati oggi dall'...