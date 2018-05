Una cura contro la disuguaglianza in salute

Psoriasi - arriva Una nuova cura per Una pelle sana per tre anni : Buone notizie per chi soffre di Psoriasi, gli scienziati infatti hanno messo appunto una nuova cura che consente di mantenere la pelle sana per ben tre anni. Lo studio, denominati Unicover-3, è stato presentato a Verona nel corso del 93esimo Congresso Nazionale della Società italiana di dermatologia medica, chirurgia, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse (SIDeMaST). La ricerca è la prima che mostra una terapia con un risultato ...

?Tumore al seno : è calabrese il primo chirurgo in Italia a utilizzare Una nuova rete a matrice per la cura del cancro : Il primo utilizzo in Italia di una innovativa matrice (fra quelle in commercio) a rete acellulare di collagene di derivazione cutanea fetale bovina nella ricostruzione mammaria porta la firma di un calabrese. Si tratta del chirurgo senologo-oncologo Domenico Gerbasi, originario di Spezzano Albanese (nel cosentino) e attuale coordinatore della Breast Unit Bergamo Est (www.seonologiabergamoest.it) con sede presso l’ospedale “Bolognini” di ...

Se volete fare sesso con Una svedese - assicuratevi che dica sempre sì : Immaginate una nazione la cui legislazione equipari le percosse all'omicidio. In linea teorica sarebbe giusto perché ci si baserebbe sul principio generale "non bisogna fare del male agli altri". La pratica però ha il difetto di non seguire sempre una linea teorica coerente. Nel concreto, una legge

Obesità : dal recettore della nicotina Una possibile cura : Lo stesso recettore della nicotina spinge anche a bruciare i grassi: lo hanno individuato nel cervello dei topi e, se la scoperta sarà confermata nell’uomo, potrà diventare il bersaglio di futuri farmaci per combattere l’Obesità. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, è stato condotto dall’American University, con il gruppo di Alexander Zestos. Il recettore, indicato con la sigla CHRNA2, controlla il funzionamento ...

Una guida sicura? Inizia dagli occhi : Una guida sicura Inizia dagli occhi: vedere bene è fondamentale soprattutto in strada. Anche per tentare di migliorare un bilancio tremendo: in Italia si contano ogni anno oltre 175mila incidenti con più di 3.200 morti e 249mila feriti. Un costo sociale da 17 miliardi di euro. Il Gruppo Essilor – leader mondiale nel settore ottico oftalmico – ha stretto per questo un’alleanza con Aci per la campagna Road safety starts with good vision ...

PAKISTAN - LIBERATA FARAH : ERA STATA COSTRETTA AD ABORTIRE/ Boldrini : "Vittima di Una cultura oscurantista" : Islamabad, LIBERATA FARAH, la 19enne PAKISTANa che era STATA COSTRETTA ad ABORTIRE. La giovane aveva chiesto aiuto in chat. Boldrini commenta: "Vittima di una cultura oscurantista"

C’è Una promettente cura contro l’emicrania : Negli Stati Uniti è stato ha approvato il primo farmaco specifico, che potenzialmente può migliorare la qualità della vita di decine di milioni di persone The post C’è una promettente cura contro l’emicrania appeared first on Il Post.

Quanto è sicura Una VPN? Il test che lo rivela : C'è un test che permette di sapere se una VPN , Virtual Private Network, è davvero sicura . Collegandosi a Internet da qualsiasi parte del mondo, è ormai sempre più complicato rimanere davvero protetti senza l'utilizzo di una Virtual Private Network. Il problema, è che i provider di questi servizi, a volte, commettono degli errori. E a ...

Cancro - tra costi e burocrazia curarsi è Una corsa a ostacoli : "Ho un paio di pazienti che dovrebbero iniziare la terapia". "Siamo a dicembre. Non puoi far slittare tutto di un mesetto? Per quest'anno abbiamo finito i soldi, riparliamone con il prossimo bilancio". Quante volte primari di oncologia e direttori hanno avuto uno scambio di battute del genere? Troppe.In base a una prima indagine "etica" - svolta dalle associazioni oncologiche Favo e Aiom - emerge che il 71% dei medici si è sentito in difficoltà ...

Sanità - curarsi in Una regione diversa dalla propria sarà più difficile. “Ma solo per gli interventi più semplici” : È in arrivo un nuovo taglio dei rimborsi alle cure da una regione all’altra. La scure si abbatterà solo sulle strutture private accreditate. Per non aggravare lo stato dei conti pubblici, soprattutto delle regioni in piano di rientro, per tamponare l’emorragia di pazienti lungo lo Stivale e, non da ultimo, per scoraggiare politiche aggressive di attrazione di malati ad opera di reparti o medici in persona. Questa è l’intenzione, il punto è come ...

Mal di testa / Affligge 26 milioni di italiani - ma sta arrivano Una cura rivoluzionaria : Mal di testa, la patologia Affligge circa 26 milioni di italiani ma sta arrivano una cura rivoluzionaria. Sabato 19 sarà la giornata nazionale e ci sarà possibilità di capirne di più.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:48:00 GMT)

Sepsi : 3 fattori chiave per Una diagnosi accurata e tempestiva : Una corretta esecuzione dell’emocoltura che preveda un adeguato numero di campioni e una consegna immediata, nonché una disinfezione della cute del paziente e del personale sanitario. Sono questi i fattori chiave per la diagnosi accurata e tempestiva della Sepsi, individuati nel primo documento di consenso a livello europeo per definire le procedure diagnostiche indispensabili per affrontare questa grave emergenza sanitaria. Il documento, ...

Firenze - un documentario per raccontare ‘La cura’ del dipinto distrutto nella strage dei Georgofili : “Una storia di rinascita” : Il­ 27 maggio del 1993 Firenze viene colpita al cuore. Una bomba della mafia uccide cinque persone e devasta centinaia di opere d’arte. Per 24 anni un dipinto del ‘600 rimane nei depositi degli Uffizi. ‘I giocatori di carte‘ di Bartolomeo Manfredi è considerato perduto per sempre. Fino a quando la restauratrice fiorentina Daniela Lippi non decide di prendersene cura. Sulla tela lacerata rimangono i profili incompleti di ...

C'è per davvero Una nuova cura contro calvizie e perdita dei capelli? : ... ancora in piena crescita Home - SCIENZA - Salute C'è per davvero una nuova cura contro calvizie e perdita dei capelli? Un farmaco per il trattamento dell'osteoporosi si dimostra efficace contro la ...