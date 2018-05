optimaitalia

: Ufficiali Pokémon Let’s Go Pikachu e Eevee per Nintendo Switch: uscita a novembre, trailer e novità… - OptiMagazine : Ufficiali Pokémon Let’s Go Pikachu e Eevee per Nintendo Switch: uscita a novembre, trailer e novità… - fumettouniverse : Dopo le ultime e costanti voci sui due prossimi titoli Pokemon per Switch, sembra finalmente arrivato il momento di… - WiildBoy : RT @GamesPaladinsIT: Rimossi vecchi video dei Pokémon dai canali ufficiali, nuovo annuncio in arrivo? -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) A quanto pare i rumor si sono rivelati esatti:Let's GoLet's Gosono realtà e usciranno peril 162018! Si tratta, proprio come volevano le indiscrezioni dei remake diGiallo del 1998, ma vediamo insieme nel dettaglio tutte le novità condite dal trailer, che trovate in calce all'articolo.Let's GoLet's Gosono ispirati aGiallo, uscito per Game Boy Color nel 1998 e permetteranno rispettivamente di sceglierecome starter in un'avventura che porterà i giocatori alla scoperta della prima generazione di. Il gioco presenterà delle meccaniche di gameplay ibride tra quelle classiche della serie di Game Freak e quelle dell'acclamato gioco per smartphoneGO. I due giochi offriranno nuovi modi di muoversi nel mondo deigrazie alle funsionalità dei ...