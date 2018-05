Ufficiale la sentenza Tutor autostrade | spenti | come si procederà?

optimaitalia

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Lacirca l'utilizzo deilungo lesembra ormai essere arrivata: verranno, anche se ancora serve depositare gli ultimi documenti che lo certifichino. La Corte d'Appello di Roma non ha voluto sentire ragioni: già dal 10 aprile scorso, la società 'per l'Italia' era stata dichiarata responsabile della violazione di un brevetto di proprietà della società toscana Craft, proprio circa l'impiego della tecnologia.Secondo quanto riportato da 'Repubblica', la decisione sarebbe ormai, tant'è che, per la maggior parte, ilungo lerisulterebbero già, affinché si proceda alla sostituzione degli apparecchi con un sistema tecnologico diverso, cosa che non dovrebbe però avvenire prima del prossimo mese di luglio. Questo chiaramente non significa che gli automobilisti, da qui a luglio, saranno lasciati liberi di sfrecciare a ...