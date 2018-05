Ufficiale il nuovo tour di Ariana Grande nel 2019 per l’album di inediti Sweetener

Zenit San Pietroburgo - niente Sarri : Semak il nuovo allenatore - è Ufficiale : L'inseguimento a Maurizio Sarri non è andato a buon fine, dopo l'addio di Roberto Mancini lo Zenit San Pietroburgo volta pagina. La società russa ha infatti deciso di affidare la panchina a Sergey ...

Di nuovo protagonista il Nexus 6 : ultimo aggiornamento Ufficiale per il top 2014 : Riesce ancora a regalare sorprese il Nexus 6, googlefonino dell'anno 2014, per tanto e tanto tempo rimasto alle corde in termini di upgrade. Era lo scorso anno quando il device riceveva l'aggiornamento ad Android 7.1.1 Nougat, cui faceva seguito un pacchetto successivo che aveva a propria volta richiesto il downgrade alla precedente versione Android 7.0 Nougat. Da allora più il nulla, almeno fino a quello che sembra candidato ad essere ...

ANCELOTTI NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI/ Ufficiale - Spalletti : 'È un segnale di crescita' : ANCELOTTI NUOVO ALLENATORE del NAPOLI, Ufficiale: scudetto e ruolo da protagonista in Champions League. Il tecnico di Reggiolo è pronto ad...

Formula E – SAP Business Performance Partner Ufficiale del nuovo Mercedes EQ Team : SAP diventa Business Performance Partner ufficiale del nuovo Mercedes EQ Formula E Team. Partnership pluriennale in campo tecnologico tra SAP ed il Mercedes EQ Formula E Team Il Mercedes EQ Formula E Team annuncia la sua prima Partnership tecnologica con SAP. Nell’ambito del rapporto di collaborazione pluriennale, la società leader nel settore dei software aziendali diventa il Business Perfomance Partner ufficiale del Team, che esordirà nella ...

Ufficiale - Carlo Ancelotti nuovo allenatore del Napoli : Roma, 23 mag. , askanews, Adesso è Ufficiale. Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico emiliano ha firmato un contratto triennale e l'annuncio dell'ingaggio è statao dato sul sito ...

Napoli - adesso è Ufficiale : Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore : ... 'Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di ...

In arrivo un nuovo controller per PS4 con licenza Ufficiale : Quest'estate potremo impugnare un nuovo pad per PlayStation 4, riporta VG247.Infatti come possiamo vedere SCUF reinterpreta il controller per la console Sony lanciandone la sua personale versione, lo SCUF Vantage.Si tratta di un controller con licenza ufficiale Sony, un prodotto solido e dotato di diverse componenti personalizzabili come forma e altezza delle levette analogiche, grilletti e tasti sul retro. Sarà inoltre anche possibile cambiare ...

Ancelotti nuovo allenatore del Napoli - è Ufficiale : contratto di 3 anni. News e aggiornamenti : 14:03 San Gregorio Armeno, già pronta la statuina di Ancelotti In attesa dell'annuncio ufficiale a San Gregorio Armeno, la strada dei presepi nota in tutto il mondo, è già in lavorazione la statuina ...

Arsenal - è Ufficiale : Emery nuovo tecnico fino al 2022 : LONDRA - E' l'ex tecnico del Paris Saint Germain Unai Emery il nuovo tecnico e manager dell'Arsenal. La conferma è arrivata questa mattina, dopo la firma sul contratto che lega il tecnico basco ai ...

Ufficiale : Manuel Pellegrini è il nuovo allenatore del West Ham : 'Sono felice di dare il benvenuto a Pellegrini, è uno degli allenatori più rispettati al mondo e non vediamo l'ora di lavorare con lui - ha dichiarato il presidente David Sullivan - . Per noi era ...

Ufficiale il nuovo album di Biondo dopo l’eliminazione dal Serale e i primi complimenti di Di Francesco : Il nuovo album di Biondo sta per arrivare. Il concorrente dell'ultima edizione del talent è stato eliminato nel corso del quarto di finale, nel quale ha perso la sfida contro Einar. Non un'eliminazione inaspettata, per Biondo, che già da settimane temeva il giudizio della commissione interna, che già si era espressa in maniera massiccia per la sua esclusione dal programma. La puntata del 19 maggio si è svolta secondo le modalità canoniche, ...

Ufficiale l’instore di Luca Carboni per il nuovo album Sputnik prima del tour autunnale : L'instore di Luca Carboni è finalmente Ufficiale. L'artista è quindi pronto a incontrare i fan per la firma delle copie del disco che andrà a rilasciare l'8 giugno. Il disco è stato anticipato dal singolo Una grande festa, con il quale è tornato in radio dopo aver annunciato il tour autunnale. Gli eventi firma copie inizieranno dopo la pubblicazione di Sputnik con la prima data l'8 giugno a Milano. L'artista sarà anche a Roma, Bologna, ...

Ufficiale : Roberto Mancini è il nuovo ct dell’Italia : Si attendeva per martedì, invece c’è già la firma di Roberto Mancini sul contratto che lo fa diventare il 52/o ct della nazionale azzurra di calcio. Nome e cognome l’allenatore marchigiano li ha vergati, poco prima delle 21, nemmeno nove ore dopo il suo sbarco a Fiumicino da San Pietroburgo. Che le trattative finali fossero quasi chiuse lo aveva an...

Nazionale - Ufficiale : Roberto Mancini nuovo ct. Contratto di 2 anni fino agli Europei - torna Balotelli : Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale . Lo ha annunciato la Figc poco dopo le 21 al termine di un incontro con il commissario Roberto Fabbricini e il dg Michele Uva . L'ex ...