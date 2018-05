U&D Sara ha scelto Luigi | il pensiero di Nicola | l' ex fidanzato della Fella

Anticipazioni U&D - Trono classico : ecco chi ha scelto Sara Affi Fella Video : Oggi pomeriggio, nello studio Elios di Roma è stata registrata una nuova puntata del Trono classico di Uomini e Donne [Video]. Un appuntamento molto particolare perché c'è stata la tanto attesa scelta di Sara Affi Fella, la tronista originaria di Napoli e che studia all'Universita' Sapienza di Roma. Il suo percorso all'interno del dating show Mediaset è durato all'incirca cinque mesi e, tra alti e bassi, la ventiduenne ha conquistato la fiducia ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Sara : ecco cos'è successo con Luigi: A Uomini e donne si avvicina il momento del congedo finale anche per la bella tronista Sara Affi Fella, l'ultima di questa edizione che ancora non ha maturato la sua scelta finale. Ebbene queste ultime giornat sono state molto importanti per la bella Sara, la quale ha avuto modo di pensare e riflettere bene sul da farsi in vista della registrazione finale che ormai è alle porte. L'attesa scelta di Sara a Uomini e donne: ecco quando si ...

Registrazione U&D 29 maggio - diretta della scelta di Sara : Oggi 29 maggio 2018 sarà registrata la puntata con la scelta di Sara a Uomini e donne. Si tratta di un momento tanto atteso dai fan di questa trasmissione. Sono mesi che la tronista napoletana cerca l'uomo della sua vita ed oggi finalmente rivelerà il nome del fortunato. Dovrà scegliere tra Luigi e Lorenzo, tra mente e cuore. Sara ha trascorso un weekend con entrambi i pretendenti ed ora sembrerebbe pronta a fare il grande passo. Chi ...

Registrazione U&D - la scelta di Sara : ecco quando va in onda in tv: Si avvicina la Registrazione della scelta finale di Sara Affi Fella a Uomini e donne. Le anticipazioni di queste ultime ore rivelano che ormai è cominciato il conto alla rovescia perché mancano davvero pochissime ore alla Registrazione finale. Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni ufficiali sul programma di Canale 5 rivelano che la nuova Registrazione del trono classico è in programma domani 29 maggio nel primo pomeriggio. Arriva la ...

U&D e la scelta di Sara : ecco la data ufficiale: Il pubblico di Uomini e donne è ormai impaziente di scoprire chi Sara' la scelta di Sara. Infatti, il trono di questa edizione è stato tra i più ti e appassionanti poiché fino alla fine la scelta risulta essere del tutto ignota. Chi scegliera' Sara tra Lorenzo e Luigi? E sopratutto quando avverra' questa scelta? Arriva finalmente la data. Il percorso di Sara a U&D Sara è diventata famosa durante l'estate scorsa grazie al programma estivo ...

Registrazione U&D - cancellata la scelta di Sara : ecco cos'è successo: Brutta notizia per tutti i fan di Sara Affi Fella che attendono con trepidazione la Registrazione della nuova puntata del trono classico che era stata annunciata per questo martedì 22 maggio. Le anticipazioni ufficiali, infatti, rivelano che il nuovo appuntamento con il trono classico di questa stagione dovese essere registrato proprio martedì pomeriggio e in questa data la bella Sara doveva fare la sua scelta finale e quindi congedarsi ...

U&D - Tina Cipollari e la separazione da Chicco Nalli : 'Sarà vero o serve per salire sul trono'? : ROMA - Tina Cipollari è salita sul trono di ' Uomini e donne ' dopo esser diventata single a seguito della fine del suo matrimonio , da cui sono nati due figli, con Chicco Nalli , in arte Kiko, hair ...

U&D - Sara Affi Fella lascia lo studio in lacrime : la stoccata di Lorenzo sull'ex: Alta tensione tra Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi nel corso della registrazione del trono classico di Uomini e donne dell'otto maggio. Secondo quanto anticipato dal Vicolo delle News la tronista ha deciso di non portare in esterna il milanese per l'atteggiamento altalenante mostrato nelle ultime puntate. Alcune Stories su Instagram e i complimenti in studio a Rosa Perrotta "Somigli ad una mia ex fidanzata" hanno infastidito e non poco ...

