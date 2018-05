Ucciso a Kiev Arkadi Babchenko | giornalista critico di Putin

Ucraina - Ucciso giornalista russo Arkady Babchenko/ Kiev - morto dissidente anti Putin : Mosca “già ci accusano” : Kiev , ucciso giornalista russo dissidente Arkady Babchenko : si era trasferito in Ucraina dopo "esilio" anti Putin . Mosca , "già ci accusano senza indagini". Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 10:59:00 GMT)

Kiev - giornalista e scrittore russo Arkady Babchenko Ucciso : “colpito alla schiena” : Un altro giornalista russo ammazzato, un altro critico del presidente russo caduto sotto colpi di pistola in un agguato tutto da chiarire. Questa volta è toccato ad Arkady Babchenko, reporter e scrittore finito in esilio a Kiev dopo essere stato oggetto di minacce per le sue posizioni polemiche contro le operazioni di Mosca in Siria e Ucraina. Babchenko sarebbe stato colpito alla schiena da tre proiettili mentre stava rientrando nel suo ...