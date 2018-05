Uccide piccioni e getta pezzi nelle auto in corsa

Uccide piccioni e li lancia nelle auto : ANSA, - FIRENZE, 30 MAG - Immobile, in mezzo alla strada, gettava pezzi di piccioni da lui stesso catturati e uccisi dentro le auto in transito con i finestrini aperti: i vigili urbani lo hanno ...

