Uccide la moglie davanti al figlio e si costituisce

Seregno - Uccide la moglie a coltellate davanti al figlio di 5 anni. Poi si consegna ai carabinieri : Ha accoltellato la moglie davanti al figlio di 5 anni, poi si è presentato dai carabinieri per confessare l’omicidio. I due, che non vivevano più insieme da circa due mesi, erano in auto a Seregno, in Brianza, quando – forse al culmine di un litigio – l’uomo ha estratto l’arma uccidendo la donna, una 34enne albanese, che è morta al San Gerardo di Monza. Il marito – un marocchino di 35 anni – avrebbe ...

Piacenza - Uccide la moglie con tre coltellate alla gola : 'Da oggi la mia vita è finita' : Ha ucciso la moglie con tre coltellate alla gola. 'Da oggi la mia vita è finita', ha poi detto ai pm di Piacenza dopo essere stato arrestato Xhevdet Mehmeti, albanese di 57 anni. L'uomo ora è in ...

