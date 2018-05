Tutor spenti definitivamente in autostrada

Tutor SICVE spenti su Autostrade per l’Italia fino a luglio/ Morti in aumento : i controlli continuano : Tutor SICVE spenti su Autostrade per l’Italia fino a luglio. Morti in aumento durante lo scorso weekend: i controlli continuano da parte della Polizia e dalla società autostradale(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 10:42:00 GMT)

Tutor spenti in autostrada. "Ma i controlli continueranno" : Autostrade per l'Italia e Polizia stradale lavorano a un nuovo sistema sperimentale da mettere in campo

Tutor spenti in autostrada : Roma, 29 mag. – (AdnKronos) – Da oggi Tutor spenti sulle autostrade. Dopo la vertenza scattata il 10 aprile scorso fra Autostrade per l’Italia e la Craft – una piccola azienda di Greve in Chianti che ne rivendica i diritti sul brevetto – il funzionamento dei Tutor sulla rete autostradale, che come è noto è gestito dalla Polizia Stradale, è stato sospeso in attesa della definizione del contenzioso. Nel frattempo ...

Tutor spenti in autostrada. Ora si attende la Cassazione : Il sistema di controllo della velocità Tutor nelle autostrade italiane è stato spento, in attesa del risolvimento del contenzioso che il 10 aprile ha visto la Corte d'appello di Roma condannare Autostrade per l'Italia (Aspi) per la contraffazione del suo brevetto. Lo si evince dall'ordinanza con cui la Corte ha respinto l'istanza di Aspi, che chiedeva la sospensione dell'esecutività della sentenza di condanna in attesa che ...

Tutor spenti in autostrada in attesa del contenzioso sul brevetto : Tutor spenti in autostrada in attesa del contenzioso sul brevetto Dopo la vertenza scattata il 10 aprile tra Autostrade per l’Italia e la Craft, che rivendica i diritti del progetto, il funzionamento dei dispositivi è stato sospeso. "Preoccupato per la sicurezza", ha dichiarato il presidente dell’Asaps, Giordano ...

Autostrade - Tutor spenti Da metà luglio il nuovo sistema di rilevazione (wi-fi) : Entro metà luglio questi sistemi, al centro di una disputa legale, saranno sostituiti da un nuovo apparecchio basato sul wi-fi

Spenti i “Tutor” in autostrada - la sentenza diventa esecutiva : Dopo aver condannato Autostrade per contraffazione del brevetto dei tutor, il tribunale ha rigettato anche il ricorso per la sospensione dell’esecutività della sentenza che quindi è diventa immediatamente applicabile. Come stabilito dalla Corte d'Appello di Roma il sistema va immediatamente fermato e rimosso.Continua a leggere

Autostrade - “Tutor spenti dopo sentenza che ha dato ragione a un imprenditore sulla paternità del brevetto” : I Tutor verranno spenti, tutti. In pochissimo tempo. dopo la sentenza dello scorso 10 aprile con cui i giudici della Corte d’Appello di Roma hanno dato torto ad Autostrade per l’Italia e ragione a Craft, l’azienda che ne rivendica i diritti sul brevetto, il funzionamento dei ‘varchi’ sulla rete autostradale è in via di sospensione in attesa della definizione del contenzioso. La notizia è stata anticipata da Il Sole 24Ore. Una ...