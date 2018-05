Tutor - cosa sono e perché sono stati spenti da Autostrade : Tutor, cosa sono e perché sono stati spenti da Autostrade I 333 Tutor installati lungo i 3100 km di rete autostradale sono stati rimossi dopo una lunga vicenda giudiziaria tra Craft, una piccola azienda toscana, e Società Autostrade per l'Italia - ASPI. Ecco come nasce e come funziona il sistema di controllo della ...

I giudici ordinano : 'Tutor da rimuovere' - ecco cosa accadrà sulle autostrade : La societa' autostrade per l’Italia [VIDEO] sara' costretta a rimuovere i #Tutor attualmente installati per violazioni di #brevetto. Tutto ruota intorno ad un vecchio contenzioso con una piccola azienda toscana con due soli soci per violazioni di brevetto. Nello specifico la Craft di Greve Chianti presentò a Romolo Donnini alla fine degli anni ‘90 un progetto relativo al dispositivo che calcola la velocita' media delle auto. Al termine del ...

I giudici ordinano : 'Tutor da rimuovere' - ecco cosa accadrà sulle autostrade : La società autostrade per l’Italia sarà costretta a rimuovere i tutor attualmente installati per violazioni di brevetto. Tutto ruota intorno ad un vecchio contenzioso con una piccola azienda toscana (con due soli soci) per violazioni di brevetto. Nello specifico la Craft di Greve Chianti presentò a Romolo Donnini alla fine degli anni ‘90 un progetto relativo al dispositivo che calcola la velocità media delle auto. Al termine del confronto la ...