TRUMP SCRIVE A UNA PROF | LEI CORREGGE LA LETTERA E LA RIMANDA Insegnante in pensione

TRUMP SCRIVE a una prof ma lei respinge la lettera : "È piena di errori" : L'intrepida insegnante si chiama Yvonne Mason e vive ad Atlanta ma ora ha acquisito notorietà mediatica in tutto il mondo. Dopo la strage della scuola di Parkland la donna aveva scritto alla Casa ...

Nord Corea - TRUMP cancella vertice con Kim Jong-un. Scrive al dittatore : troppa rabbia ma ci incontreremo : Donald Trump ha scritto il leader NordCoreano Kim Jong-Un per annunciargli la cancellazione del vertice. «Tristemente, sulla base dell'aperta ostilità mostrata nelle ultime dichiarazioni, ritengo sia inappropriato in questo momento tenere l'incontro», afferma Trump, sottolineando che il «summit di Singapore non si terrà»...

'TRUMP dettò lui stesso la lettera che descriveva le sue condizioni di salute' Video : Secondo il medico che l'aveva in cura nel 2015, Donald Trump [Video] avrebbe personalmente dettato la nota in cui la sua #salute veniva descritta come “straordinariamente eccellente”. L'attuale inquilino della #casa bianca aveva reso pubblica la lettera a firma del dottor Harold Bornstein alla vigilia delle primarie. Lo scopo era dissipare i dubbi che erano circolati intorno alla sua condizione fisica. Due giorni prima che la nota venisse resa ...

TRUMP - l’ex medico : “Fu il presidente a scrivere la lettera che certificava il suo ‘straordinario’ stato di salute” : Dicembre 2015. Campagna per le primarie del partito Repubblicano. Il medico personale di Donald Trump Harold Bornstein rilascia una lettera alla stampa in cui certifica lo “straordinario” stato di salute del futuro presidente degli Stati Uniti d’America. Ma ora, a distanza di più di due anni, si scopre che quella lettera era falsa. O meglio, che fu lo stesso Trump a dettarla al suo medico. Parola per parola. “Negli ultimi ...

Il procuratore speciale Robert Mueller ha minacciato TRUMP di citarlo in giudizio - scrive il Washington Post : Il procuratore speciale Robert Mueller, che sta indagando sulla presunta collusione fra il governo russo e il comitato elettorale del presidente americano Donald Trump, ha minacciato di citare in giudizio il presidente nel caso rifiutasse di sottoporsi a un interrogatorio. The Post Il procuratore speciale Robert Mueller ha minacciato Trump di citarlo in giudizio, scrive il Washington Post appeared first on Il Post.