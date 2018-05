Trump ottimista per summit con Kim

: Io sono ottimista. Incontro a sorpresa tra i due leader coreani - GermanoDottori : Io sono ottimista. Incontro a sorpresa tra i due leader coreani - iodormoit : Trump torna ottimista: pronti a incontrare la Corea del Nord - CorriereUmbria : Trump mette in dubbio summit con Kim, ma Pompeo si dice ottimista - Corriere dell'Umbria -

Il presidentepensa che le discussioni in corso stiano andando molto bene e che gli incontri previsti questa settimana (tra il segretario di Stato americano Mike Pompeo e un alto emissario nordcoreano) siano certamente segni di progresso". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, commentando le trattative per ildi Singapore fra Donalde Kim Jong-un.(Di mercoledì 30 maggio 2018)