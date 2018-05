Trump firma legge per farmaci non testati a malati terminali

Usa - Trump firma ordini esecutivi per revisione burocrazia federale : Usa, Trump firma ordini esecutivi per revisione burocrazia federale Usa, Trump firma ordini esecutivi per revisione burocrazia federale Continua a leggere L'articolo Usa, Trump firma ordini esecutivi per revisione burocrazia federale proviene da NewsGo.

Vanità - aggressività - megalomaniaChe cosa rivela la firma di TrumpL'analisi dei grafologi su Donald : La firma di Donald Trump? Nasconde un’esuberanza vitale che lo porta alla megalomania, alla vanità, alla pretesa di superiorità. L'analisi di esperti grafologi sulla scrittura del presidente Usa Segui su affaritaliani.it

IRAN - Trump : "USA ROMPONO ACCORDO SUL NUCLEARE"/ Teheran : "Non dovevamo firmare" : Donald TRUMP e l’ACCORDO sul nucleare: annunciato il ritiro. "Il regime di Teheran finanzia il terrorismo, abbiamo le prove. Pronte nuove sanzioni". Ue e Rohani, "intesa va mantenuta"(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 00:24:00 GMT)

Trump firma legge su traffico sesso web : 5.48 Dopo le numerose accuse di molestie e il presunto 'affaire' con una pornostar 'azzittita' con lauti compensi, Trump ha firmato la legge approvata dal Congresso per combattere il traffico sessuale online. "Siete coraggiosi". Così il presidente Usa ai sopravvissuti del traffico sessuale ricevuti alla Casa Bianca. La polizia perseguirà i siti:stop allo 'scudo legale' che dal '96 ha protetto le società web dalla responsabilità dei contenuti ...

Migranti - Trump premia i giudici che firmano le espulsioni. Israele sospende intesa Onu : Tempi duri per i Migranti: nel giro di poche ore Stati Uniti e Israele hanno preso delle decisioni stringenti sull'immigrazione e sull'accoglienza. Donald Trump sta per varare un nuovo...

Trump firma la legge sul budget - ma avverte : Mai più una così : "Non avevamo altra scelta, se non finanziare le nostre forze armate, perché dobbiamo avere di gran lunga le forze armate più forti del mondo. E saranno le forze armate di gran lunga più forti che ...

Dazi - Trump firma le esenzioni. Unione Europea salva - per ora - : Teleborsa, - E' ufficiale: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Messico, Unione Europea e Corea del Sud saranno esenti dai Dazi su alluminio e acciaio voluti da Donald Trump. Il Presidente degli ...

Dazi - Trump firma sanzioni anti-Cina da 60 miliardi : risparmiata l’Ue : Dazi, Trump firma sanzioni anti-Cina da 60 miliardi: risparmiata l’Ue La mossa, annunciata da tempo, per rispondere alle “pratiche scorrette” del gigante asiatico Continua a leggere