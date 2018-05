Tregua sullo spread | Piazza Affari chiude in rialzo 

Tregua sullo spread - Piazza Affari rimbalza del 2% con banche e utility : Milano recupera quota ed è la migliore in Europa con la speculazione sui titoli di Stato parzialmente arginata in attesa di novità sul nuovo Governo: il differenziale Italia-Germania cala a 275 pb. Buoni rialzi per banche e utility, forti acquisti anche su Fca in attesa del nuovo piano. Euro in area 1,16. Rendimenti BTp in asta in forte rialzo. Wall Street positiva....