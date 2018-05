Trasporto aereo : Alitalia e Blue Panorama le più puntuali d’Europa in 1° trim : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Blue Panorama e Alitalia sono le più puntuali d’Europa: le due compagnie aeree di bandiera italiane guidano la classifica delle compagnie aeree in orario, rispettivamente con un tasso di puntualità dell’89% e del 87%. A contendere il secondo gradino del podio ad Alitalia, a pari merito, è Volotea, compagnia aerea low cost, seguita da TUIfly (86%), al terzo posto. Ai piedi del podio Air Italy (ex ...

Trasporto aereo : Alitalia e Blue Panorama le più puntuali d’Europa in 1° trim (2) : (AdnKronos) – Kevin Lamers, manager delle comunicazioni e del marketing di Volo-in-Ritardo.it, ha commentato: “La compagnia aerea per la quale riceviamo ogni giorno il maggior numero di reclami da parte dei passeggeri italiani è la low cost Ryanair, che però sorprendentemente non si è classificata tra i peggiori vettori aerei in materia di ritardi. Questo può essere dovuto al fatto che solamente il 15% dei viaggiatori di tutto il ...

Marocco-Mozambico - nuove vie di cooperazione su Trasporto aereo e turismo - : Nel corso di un colloquio con il ministro del turismo, dei trasporti aerei, dell'artigianato e dell'economia sociale del Marocco, Mohamed Sajid, …

Trasporto aereo : Skyteam - prenotazioni viaggi premio con più compagnie : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – L’alleanza aerea globale Skyteam consente ai clienti frequent flyer di utilizzare con maggiore facilità le proprie miglia per la prenotazione di viaggi premio con più compagnie aeree associate. Un sistema di prenotazione online dà al cliente il controllo dei propri viaggi, proponendo in tempo reale i voli disponibili e offrendo una maggiore scelta. Questo sistema è offerto da 17 delle 20 compagnie aeree ...

Trasporto aereo : Skyteam - prenotazioni viaggi premio con più compagnie (2) : (AdnKronos) – Allo stesso tempo, grazie alle 1.074 destinazioni appartenenti alla rete di Skyteam, i clienti non hanno mai avuto così tante opzioni tra cui scegliere. Le mete più in voga per i clienti che desiderano utilizzare le miglia includono: New York, Los Angeles, Tokyo, Parigi, Londra, Seoul, Bangkok e Pechino. I frequent flyer di Skyteam non solo possono utilizzare le miglia con maggiore facilità, ma possono anche assicurarsi di ...

Trasporto aereo : a Grosseto primo volo di linea : E' previsto sabato 12 maggio l'arrivo del primo volo di linea nella storia dell'aeroporto Baccarini di Grosseto. Alle 8:20 del mattino l'Embraer 170 della compagnia aerea svizzera SkyWork Airline ...

Trasporto aereo : parte volo diretto Air Arabia Milano-Alessandria d'Egitto : L'Egitto, prosegue, rappresenta 'uno dei luoghi culturali e di vacanza più unici al mondo e siamo lieti di offrire ai nostri clienti di Milano e Bergamo l'opportunità di esplorare questa fantastica ...

Trasporto aereo : parte volo diretto Air Arabia Milano-Alessandria d'Egitto - 2 - : Air Arabia attualmente opera voli per oltre 140 rotte in tutto il mondo da quattro hub situati in Medio Oriente e Nord Africa.

Trasporto aereo : parte volo diretto Air Arabia Milano-Alessandria d'Egitto (2) : (AdnKronos) - "Siamo lieti - commenta il direttore generale di Sacbo Emilio Bellingardi - di celebrare l’apertura del collegamento con Alessandria in Egitto inquadrato di una strategia di espansione del network di Air Arabia sull’Aeroporto di Milano Bergamo, che in qualità di gestore abbiamo condivi

Trasporto aereo : parte volo diretto Air Arabia Milano-Alessandria d'Egitto : Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Air Arabia Egypt ha iniziato i voli diretti tra l'Italia e l'Egitto collegando Milano Bergamo due volte a settimana dal suo hub ad Alessandria, in Egitto. Lo comunica Sacbo, precisando che il volo inaugurale E5103 è atterrato ieri sera alle 19.45, ora locale, all'aeropor

Trasporto aereo : Aeromexico aumenta voli Madrid-Città del Messico : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – Aeromexico offrirà fino a 16 frequenze settimanali sulla rotta Madrid-Città del Messico, tra il 15 giugno e il 25 ottobre di quest’anno, per soddisfare le esigenze dei propri clienti durante l’alta stagione. Ad annunciarlo è la compagnia aerea in una nota. Il lunedì, il venerdì e il sabato Aeromexico effettuerà tre voli giornalieri non-stop per fornire un prodotto più competitivo e di alta qualità.Nel ...