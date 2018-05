Trasporti : al via partenariato con logistica - domani prima convocazione : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insedierà domani il nuovo ‘partenariato per la logistica ed i Trasporti’ in attuazione di quanto previsto al comma 585, articolo 1, della legge 205 del 27 dicembre 2017 e del Decreto Ministeriale 40 del 13 febbraio 2018. Si tratta della prima riunione del nuovo organismo di confronto tra i diversi responsabili del settore trasporto merci e logistica ...

Telepedaggio europeo - via libera della Commissione Trasporti Ue. Si va verso il dispositivo unico : La Commissione Trasporti del Parlamento europeo ha dato il via libera al servizio europeo di Telepedaggio che mira a rendere omogenei gli impianti (sia dal punto di vista normativo che tecnologico) degli Stati membri, spesso non integrati tra loro. Prima di entrare in vigore, la direttiva dovrà passare dal Parlamento europeo ed essere negoziata con gli Stati membri. “Dando il via libera al Telepedaggio unico europeo, l’Eurocamera ha ...

Roma. Trasporti verso il mare : dal 30 aprile via al piano di potenziamento : Scatta lunedì 30 aprile il piano di potenziamento per le linee del trasporto pubblico dirette verso le spiagge di Ostia. Lunedì

No al ministero del Mare : 'le scelte sui Trasporti via asfalto - rotaia e acqua devono viaggiare insieme' : ...di Confindustria Vincenzo Boccia invita il prossimo Governo a istituire un ministero per il Mare 'che sappia e possa dare impulso e sviluppo a una delle componenti più brillanti della nostra economia,...

Ponti di primavera - per viaggiare ecco app che compara i Trasporti : Roma, 20 apr. , askanews, L'estate è ancora lontana ma la voglia di partire e di concedersi una pausa è già tanta. I Ponti del 25 aprile e del primo maggio e il clima primaverile rappresentano una ...

Trasporti - Trento : firmato accordo per sviluppo progetti ferroviari : firmato un Protocollo d'intesa per velocizzare l'iter per la circonvallazione ferroviaria di Trento e avviare l'analisi di fattibilità di progetti urbanistici e architettonici importanti per la città. ...

Trasporti - così dopo 30 anni e 1 miliardo il Veneto affossa il Sistema ferroviario metropolitano di collegamento : Scusate, ci siamo sbagliati. Il Veneto non avrà nessun Sistema metropolitano di superficie in grado di collegare città economicamente di primo piano nel Sistema produttivo italiano come Mestre, Padova, Vicenza e Treviso. Il trasporto pubblico targato Regione alza bandiera bianca. Non ci sarà nessun orario cadenzato con treni ogni quarto d’ora. E neppure l’integrazione tra i convogli su rotaia, gli autobus e i parcheggi. I pendolari ...

Trasporti : Roma - le deviazioni per la Via Crucis : Roma – Si svolgerà dalle 21 alle 23 di domani sera, al Colosseo, la tradizionale Via Crucis celebrata da Papa Francesco. Dalle 13 alle 23 saranno chiuse al traffico via dei Fori Imperiali (da piazza del Colosseo a piazza Madonna di Loreto), via Cavour, tra largo Venosta e largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via Celio Vibenna e via di San Gregorio (in direzione Porta Capena). Per via Celio Vibenna e via di San ...

