Trapela contenuto della patch 14 di PUBG | cosa cambia e miglioramenti

(Di mercoledì 30 maggio 2018)ha in programma moltisime novità. Sul sitoVietnam infatti è stato svelato il changelog dell'update 14 di PlayerUnknown’s Battlegrounds. A breve porterà una serie diper la versione PC del gioco, a partire dalle prestazioni e dal sistema di anti-hacking.incon la14A farre queste informazioni è stato l'utente di Reddit PascalMrHi23, che ha tradotto il changelog in inglese consentendo così a tutti di scoprire i primi dettagli sulla14 per la versione PC dicambierà con il nuovo aggiornamento? Prima di tutto dovrebbe essere perfezionato il bilanciamento del gioco, incrementando così il raggio di azione delle granate e la potenza degli esplosivi.Inoltre dovrebbe arrivare un nuovo sistema di anti-hacking per contrastare i cheater. Questo però uscirà prima sui test server con lo scopo di raccogliere le prime ...