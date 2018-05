Trapani | spara ai carabinieri e poi si uccide

blogo

: Trapani, psicolabile spara con un fucile dal balcone di casa #castellammaredelgolfo - MediasetTgcom24 : Trapani, psicolabile spara con un fucile dal balcone di casa #castellammaredelgolfo - ndelvecchio8 : RT @ReporterNuovo: Tragedia in provincia di #Trapani, anziano spara ai #Carabinieri e poi si toglie la vita @ndelvecchio8 - ReporterNuovo : Tragedia in provincia di #Trapani, anziano spara ai #Carabinieri e poi si toglie la vita @ndelvecchio8 -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Barricato in casa e armato di fucile hato all'impazzata da una finestra controe passanti prima di togliersi la vita. Notte di paura a Castellammare del Golfo, in provincia di, dove un pensionato di 74 anni, affetto da depressione, dopo aver litigato con la moglie ha imbracciato un fucile che aveva nella sua abitazione, in contrada Marmora, esplodendo decine di colpi in strada contro chiunque tentare di avvicinarsi.Idi Castellammare del Golfo hanno circondato la casa, erigendo una zona rossa e un cordone per evitare che qualcuno venisse colpito, poi alle 3.04 del mattino il tragico epilogo: dopo una lunga e infruttuosa trattativa con trae pensionato quest'ultimo ha puntato il fucile contro se stesso si è suicidato. Sul posto erano accorsi anche i reparti speciali per una eventuale irruzione. Le forze dell'ordine erano state ...