Tragedia nel Messinese | giovane scivola in un laghetto e muore annegato

Roma - entra in ascensore e cade nel vuoto : morta una 77enne/ Ultime notizie - la Tragedia in Viale Margherita : Una donna di 77 anni è precipitata dal sesto piano nel vano ascensori del suo palazzo morendo sul colpo, tutte da capire le dinamiche dell'incidente successo a Roma(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:29:00 GMT)

Tragedia a Roma - entra in ascensore e cade nel vuoto : muore 77enne : Tragedia a Roma, entra in ascensore e cade nel vuoto: muore 77enne

Tragedia Francavilla - tracce di cocaina nell'auto del manager 49enne - : Nella macchina dell'uomo che lo scorso maggio ha ucciso la figlia lanciandola da un viadotto dell'A14 e poi si è tolto la vita, dopo aver forse causato anche la morte della moglie, è stato trovato un ...

Tragedia Francavilla - tracce di cocaina nell'auto del manager 49enne : Tragedia Francavilla, tracce di cocaina nell'auto del manager 49enne Nella macchina dell'uomo che lo scorso maggio ha ucciso la figlia lanciandola da un viadotto dell'A14 e poi si è tolto la vita, dopo aver forse causato anche la morte della moglie, è stato trovato un bicchiere con tracce di cocaina e di un'altra

Tragedia Chieti : nell’auto di Filippone c’erano cocaina e siringa : Nella macchina di Fausto Filippone gli inquirenti hanno trovato un bicchiere con della cocaina e altre sostanze non ancora identificate insieme ad una siringa usata. Intanto dagli accertamenti investigativi si scopre che l'uomo aveva fatto un sopralluogo sul cavalcavia dell'A14 nei giorni precedenti alla Tragedia.Continua a leggere

Tragedia viadotto A14 - trovata cocaina nell'auto di Filippone : Pescara - Un bicchiere di plastica con cinquanta grammi di una polvere biancastra che, ad un prima analisi, è risultata contenere cocaina ma anche una sostanza diversa, oltre una siringa usata, al cui interno erano presenti un paio di gocce di una sostanza da identificare, sono stati trovati nell'auto di Fausto Filippone che il 20 maggio ha gettato la figlia di 10 anni da un viadotto dell'A14, a Francavilla, lanciandosi anche lui ...

Tragedia nella notte : calciatore ucciso a coltellate dopo una lite Video : nella scorsa notte, a Sassari, ha perso la vita un calciatore dilettante di 23 anni che militava in una squadra di prima categoria in Sardegna. Si tratta di Nicola Della Morte, originario di Sondrio, che per vivere svolgeva la mansione di impiantista, ma militava anche nell'Ottava, squadra iscritta al campionato di prima categoria in Sardegna. Secondo quanto riportato da 'Repubblica' il delitto è avvenuto intorno all'una di questa notte nelle

Tragedia nel calcio dilettantistico - ucciso con una coltellata al petto un giocatore di Prima Categoria : Nicola Della Morte è stato ucciso da una coltellata infertagli dopo una discussione avvenuta in un circolo privato vicino al centro sportivo Una Tragedia scuote la Prima Categoria sarda, in particolare la squadra dell’Ottava, retrocessa al termine di questa stagione dopo la sconfitta nello spareggio contro il Codrongianos. Nicola Della Morte, giovane 23enne originario di Chiavenna, ha perso la vita dopo una lite avvenuta all’interno ...

La Tragedia sull'A24 nel 1995 : madre e tre figli si gettarono dal viadotto alto 90 metri : Il primo dicembre 1995 resta ancora il giorno più tragico nella catena dei suicidi collettivi, non solo di quelli avvenuti dai viadotti dell'A24 fra Roma e L'Aquila. Una famiglia romana, madre e tre ...

La Tragedia del Dirigibile Italia - il laboratorio volante perso nell Artico : La tenda è oggi conservata al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano ed è stata oggetto di un lungo restauro che sta per concludersi. Fondamentale per la salvezza è il recupero della radio ...

Incidente a Torre de’ Busi/ Muore 25enne motociclista dopo frontale con auto : Tragedia nel lecchese : Incidente a Torre de’ Busi, Muore 25enne motociclista dopo frontale con auto: tragedia nel lecchese. E' accaduto questa mattina presto, attorno alle ore 07:30(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:50:00 GMT)