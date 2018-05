Tragedia del viadotto | “Filippone incapace di un contatto con la realtà”

Tragedia Chieti - parla il mediatore : “Uccisione della figlia è stato gesto programmato” : Tragedia Chieti , parla il mediatore : “Uccisione della figlia è stato gesto programmato” “È stato un gesto volontario in un luogo scelto appositamente che non dava nessuna possibilità di scampo”, così psichiatra Massimo Di Giannantonio, l’uomo che domenica scorsa ha tentato in tutti i modi di evitare che Fausto Filippone si lanciasse da un cavalcavia sull’A 14 […] L'articolo Tragedia Chieti , parla il mediatore : “Uccisione ...

Tragedia Chieti - parla il mediatore : "Uccisione della figlia è stato gesto programmato" : "È stato un gesto volontario in un luogo scelto appositamente che non dava nessuna possibilità di scampo", così psichiatra Massimo Di Giannantonio, l'uomo che domenica scorsa ha tentato in tutti i modi di evitare che Fausto Filippone si lanciasse da un cavalcavia sull'A 14 all'altezza di Francavilla al Mare, dopo aver ucciso la figlioletta e la moglie.

La Spezia - 26enne trovato morto per strada/ Tragedia in via Borachia : sconosciute cause del decesso : La Spezia, 26enne trovato morto per strada: Tragedia in via Borachia, con un passante che ha rinvenuto il corpo senza vita di un uomo alle 6.30, sconosciute le cause del decesso(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:00:00 GMT)