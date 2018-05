Toscana | rischio alluvioni | “La commissione lavora a ritmo serrato”

Roma - Strootman salta l'allenamento : Liverpool a rischio. Pallotta - relax in Toscana : Anche questa mattina Strootman non ha partecipato al l'allenamento con la squadra, l'olandase ha riportato un trauma all'emicostato destro durante la partita d'andata all'Anfield. Kevin non è stato ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per rischio idrogeologico idraulico dalla mezzanotte : La Protezione civile della Regione Toscana ha diramato “un codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore” in vigore “da mezzanotte, stasera, alle ore 18 di domani“. Le aree interessate sono: Arcipelago, Etruria costa sud, Ombrone, Fiora e Albegna. L'articolo Allerta Meteo Toscana: criticità “gialla” per rischio idrogeologico idraulico dalla mezzanotte sembra essere il primo su Meteo Web.