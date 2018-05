: Tornano i Luoghi del Cuore FAI - TelevideoRai101 : Tornano i Luoghi del Cuore FAI - fabiano8marzo : @Mav_008 @Lidia12740900 @Lucia70706030 @matteosalvinimi Strane creature...Nascoste in ameni luoghi,saltano fuori og… - EntropiaCosmica : RT @GiorgioPandiani: Torno a viaggiare in #treno e, ovviamente, tornano i #ritardi. Per fortuna il #taccuino nero e le #brushpen mi (ci) p… -

Si vota da oggi al 30 novembre: non per la politica, ma per salvare quei posti belli, importanti o significativi che ognuno di noi porta nel. Il FAI Fondo Ambiente Italiano sosterrà i primi tredelcon 50mila, 40mila e 30mila euro.Classifica speciale e 20mila euro per id'acqua. In lizza tra gli altri l'ex carcere di Sant'Agata a Bergamo, la chiesetta di San Salvatore a Campi di Norcia,colpita dal sisma del 2016, i tabernacoli votivi delle Marginette a Capannori (PI) o l'isolotto di Vivara a Procida (NA):(Di mercoledì 30 maggio 2018)