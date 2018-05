Torna a Roma il Torneo di Golf benefico Ronald McDonald

Tornado Montesanto Emilia Romagna – 22/05/2018 : Un Tornado di intensità F0 e di tipo Landspout si è verificato in data 22-05-2018 in località Montesanto in provincia di Ferrara Emilia-Romagna Un piccolo Tornado landspout (cioè generato non da una supercella) ha interessato la zona. Foto e Video dell’evento

Roma - Torna l'ordinanza anti-alcol : divieti da Balduina a Ostia : Il nuovo regolamento dei vigili arranca, l'approvazione in Assemblea capitolina è ancora lontana, 'non prima di luglio inoltrato', trapela dallo staff di Virginia Raggi, ecco perché il Campidoglio ...

Roma : Torna in galera uno dei membri clan Casamonica : Roma: Guido Casamonica aveva accettato ruolo in Croce rossa Roma -Di nuovo in cella Guido Casamonica. Il 43enne è stato arrestato ieri dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino. L’uomo, dopo aver usufruito di un permesso a Roma, non si è presentato negli uffici del Commissariato per il controllo di rito. Solo qualche giorno fa il nome di Guido Casamonica era tornato sulla stampa nazionale. Perché il direttore del ...

Roma. Il Nuovo Cinema Aquila Torna dal 25 giugno ad essere sala cinematografica : Con la direzione artistica di Mimmo Calopresti il Nuovo Cinema Aquila di Roma tornerà ad essere sala Cinematografica, luogo di

Roma - 25/27 maggio : Torna ARF Festival di storie - segni e disegni : Come le scorse edizioni non mancherà la Self ARF! , ad accesso gratuito, dedicata esclusivamente al mondo delle autoproduzioni e dell'editoria indipendente, che in questa quarta edizione si ...

Torna FORUM PA dal 22 al 24 maggio a Roma : Questi solo alcuni spunti dai tre giorni di lavoro e confronto sui temi strategici per la prossima agenda politica del Paese e sui temi caldi dello scenario digitale, come la gestione, analisi e ...

Nuova Classifica ATP – Nadal vince Roma e Torna in vetta! Scende Djokovic - Fognini miglior azzurro : Rafa Nadal vince gli Internazionali d’Italia e scavalca Federer tornando al primo posto della Nuova Classifica ATP, Zverev blinda la terza piazza: scivola Djokovic, Fognini è il miglior azzurro Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede il 4° avvicendamento in vetta con Nadal che vince gli Internazionali d’Italia e supera Nuovamente Federer, ad una settimana dalla debacle di ...

Djokovic : 'Roma è casa mia. Sto Tornando ad alti livelli' : Non perde la voglia di scherzare neanche dopo una sconfitta in semifinale, Novak Djokovic. Il serbo, battuto da Nadal 7-6, 6-3 agi Internazionali BNL d'Italia, appare sereno in conferenza stampa e ...

Roma - Torna 'La Notte dei Musei' dalle 20 alle 2 : ... altri siti espositivi e culturali- che apriranno eccezionalmente al pubblico le proprie sedi dalle 20 fino alle 2 di Notte , ultimo ingresso ore 01.00, con spettacoli, mostre, eventi e iniziative ...

Mostre Roma - sabato 19 maggio 2018 Torna La Notte dei Musei : Nell' Auditorium Daniele De Michele in arte Don Pasta presenterà il suo progetto La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Don Pasta incontra Artusi , a cura dell' Associazione Culturale ...