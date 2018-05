Torino | malato di schizofrenia morì per un Tso | vigili e medico condannati a 1 anno e 8

Torino - 21enne malato mangia solo omogeneizzati/ Asl non li passa : "è adulto - basta cibi per bambini gratis" : Torino , 21enne malato mangia solo omogeneizzati : Asl sospende fornitura degli alimenti. La denuncia della madre e la replica: "E' un adulto , basta cibi gratis"(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 12:31:00 GMT)

Torino - dottoressa deruba il malato. Furti seriali in casa del pensionato - incastrata mentre ripulisce il portafogli : I carabinieri di Torino hanno arrestato per furto aggravato un medico di base 61enne bloccata subito dopo aver rubato 115 euro a casa di un paziente di 85 anni, dove si era recata per una visita domiciliare. Dalle indagini è emerso che il medico, a febbraio, avrebbe derubato l’anziano quattro volte. L’intervento dei carabinieri era stato richiesto dalla figlia della vittima che sospettava del medico quale autore dei Furti. Gli ultimi due Furti ...