Torino | cade in acqua mentre tenta di saltare la cascata | morto 20enne | sotto choc l’amico

Torino - si fa un selfie mentre salta una cascata e cade in un torrente : muore ventenne : Forse stava scattandosi un selfie il giovane ventenne morto questo pomeriggio ad Almese, dopo essere caduto in un torrente in località Goja del Pis, dove il fiume crea una cascata con un laghetto al ...

Torino - cade in tromba ascensore e muore : 14.30 E' morto alcune ore dopo essere stato soccorso il tecnico precipitato in una tromba dell'ascensore durante lavori di manutenzione, in un palazzo di Torino. Il tecnico, un 48enne di Nichelino, era impegnato in lavori di manutenzione e sostituzione alla cabina ascensore. Non si sa per quale motivo sia caduto, ma non è escluso che abbia avuto un malore.

Cade dal letto - in ospedale la dimettono per una gastrite : a due anni muore per un'emorragia cerebrale - a Torino : È stata un'emorragia cerebrale, dovuta probabilmente a una caduta accidentale, a uccidere, sabato scorso, una bambina di due anni. È questo l'esito dell'autopsia effettuata nel pomeriggio dal medico legale Roberto Testi. Sulla morte la Procura di Torino ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti. Le indagini sono coordinate dal pm Giulia Marchetti e devono accertare eventuali negligenze mediche. La piccola era stata ...

Torino - Piazza San Carlo : gip - cade l'accusa di omicidio preterintenzionale : Il gip ha convalidato i fermi e ha disposto la custodia cautelare per morte come conseguenza di altro delitto, in relazione all'omicidio colposo

Torino - ragazzina cade sui binari e muore travolta dal treno : Dramma stamattina alla stazione di Torino Porta Susa, dove una ragazza di 15 anni è caduta sui binari davanti agli occhi dei compagni ed è morta al passaggio di un treno. Sulle modalità del tragico ...

