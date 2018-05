: Tokyo parte in rosso: Nikkei -1,37% - TelevideoRai101 : Tokyo parte in rosso: Nikkei -1,37% - ErensFreiheit : Spoiler Tokyo Ghoul:re . . . . . . . . . Volevo animata anche la parte del 'che neo sexy' ( ?´ ? ?´ ) -

La Borsa diavvia le contrattazioni nuovamente in territorio negativo con il proseguimento dell'instabilità politica in Italia e la correzione registrata dai mercati azionari europei, e in ultimo a Wall Street. L'indicecede l'1,37%. Sul mercato valutario in Asia prosegue la volatilità, con l'euro che scivola ai minimi in 10 mesi sul dollaro,a quota 1,1536 e perde terreno anche sullo yen, a un livello di poco superiore a 125.(Di mercoledì 30 maggio 2018)