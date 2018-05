blogo

: Dan Fogelman svela nuovi dettagli sulla terza stagione di #ThisisUs, confermando che il finale è stato già scritto… - InoGiuseppe : Dan Fogelman svela nuovi dettagli sulla terza stagione di #ThisisUs, confermando che il finale è stato già scritto… - Teleblogmag : Dan Fogelman svela nuovi dettagli sulla terza stagione di #ThisisUs, confermando che il finale è stato già scritto… - SerieTvserie : This Is Us, Dan Fogelman: 'Ho già girato alcune scene del finale di serie' -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Chi ha visto ildella seconda stagione diIs Us sa che c'è un nuovo mistero che aleggia nella famiglia Pearson. Un mistero che, ovviamente, ha subito fatto partire le teorie dei fan e su cui, nelle ore scorse, il creatore dellatv Daned il cast ha voluto giocare durante l'incontro dedicato alla show ed alla sua candidatura ai prossimi Emmy Awards.-Attenzione: spoiler sulla terza stagione diIs Us- In molti si chiedono chi sia quella "lei" a cui si riferisce Randall (Sterling K. Brown) quando parla, in una storyline nel futuro, alla figlia, diventata assistente sociale. Randall dice di non essere ancora pronto a vederla, cosa che secondo alcuni è un riferimento all'uscita di scena di Beth (Susan Kelechi Watson). Sarebbe lei, quindi, al centro del nuovo mistero della, dopo lo svelamento di come è morto Jack (Milo Ventimiglia)?prosegui la ...