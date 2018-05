This Is Us 3 | chi è il morto misterioso della terza stagione?

Chi è Childish Gambino - il rapper del video choc This is America : Childish Gambino è il nome da rapper del poliedrico attore e performer Donald Glover che, al suo quarto album (Awaken, My Love!) del 2016 ha ricevuto cinque nomination ai Grammy Award, vincendo come migliore interpretazione R&B tradizionale per il brano Redbone. Quindi l’uscita di This is America, un singolo e un video che hanno scosso la musica e le opinioni per i messaggi forti, chiari, diretti, crudeli e profondi. Per non parlare ...

This is America - Childish Gambino tra messaggi forti e citazioni nascoste : Politica, attualità e arte: l’ultimo caso di questa combinazione esplosiva è This is America, nuovo brano di Childish Gambino, alias musicale di Donald Glover, che lo scorso 6 maggio ha pubblicato la clip ufficiale, che ha già sfondato i 73 milioni di visualizzazione su Youtube e sta facendo parlare di sé in tutto il mondo per il messaggio forte, chiaro e sfaccettato che diffonde. This is America, la canzone Il titolo del brano corrisponde a ...

This is America - che cosa racconta il nuovo video di Childish Gambino (o meglio Donald Glover) : Una canzone e il suo relativo video musicale stanno facendo molto parlare di sé negli ultimi giorni: stiamo parlando di This is America, il nuovo brano di Childish Gambino, l’incarnazione musicale dell’eclettico attore e artista Donald Glover. Impegnato nella prossima uscita del film Solo: A Star Wars Story e nella seconda stagione della sua serie Atlanta (dal 17 maggio su Fox), Glover ha diffuso questo suo nuovo pezzo musicale in ...

