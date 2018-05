The Walking Dead | Andrew Lincoln lascia la serie tv durante la stagione 9?

(Di mercoledì 30 maggio 2018) C'è aria di grossi cambiamenti per The, ladi grande successo sia in America che in Italia. Non c'è ancora una conferma ufficiale da parte del network di riferimento, ma sembra ...

The Walking Dead 9 dirà addio ad Andrew Lincoln e Rick : The Walking Dead 9 ci regala la prima importante uscita. La nona stagione dovrà fare a meno di due personaggi importanti dello show, anche se per motivi diversi. Dopo aver scoperto la riduzione della presenza di Lauren Cohan (Maggie), i fan devono fare i conto con una brutta batosta. Andrew Lincoln è pronto ad uscire di scena in The Walking Dead 9. Il suo Rick ha le ore contate. The Walking Dead 9 segna la fine di Rick Grimes Andrew Lincoln

Il trailer di The Walking Dead 9 al Comic-Con 2018 : Enid erede di Maggie? : Sono in molti quelli che sono convinti che Enid avrà un ruolo importante in The Walking Dead 9 e già il primo trailer della serie, che verrà mostrato proprio in occasione del proprio Comic-Con 2018, potrebbe rivelare i primi indizi a riguardo. Nei giorni scorsi si è parlato molto di Lauren Cohan e della sua "difficoltà" a firmare un contratto completo con la serie tanto che, sembra, potrebbe tornare addirittura per la prima parte della nuova ... : Sono in molti quelli che sono convinti cheavrà un ruolo importante in The9 e già il primodella serie, che verrà mostrato proprio in occasione del proprio, potrebbe rivelare i primi indizi a riguardo. Nei giorni scorsi si è parlato molto di Lauren Cohan e della sua "difficoltà" a firmare un contratto completo con la serie tanto che, sembra, potrebbe tornare addirittura per la prima parte della nuova ...

Fear The Walking Dead 4×07 - Nessun limite nella guerra (VIDEO) : Fear The Walking Dead 4×07 trama e promo – Il settimo episodio della serie Tv andrà in onda sulla AMC il 3 giugno 2018. "The Wrong Side of Where You Are Now" spinge i diversi gruppi verso uno scontro senza esclusione di colpi, che potrebbe provocare la morte di qualcuno dei personaggi. La trama di Fear The Walking Dead 4×07 mette l'accento su Madison ed un suo tentativo che avrà conseguenze negative.

Lauren Cohan in The Walking Dead 9 solo a metà dopo l’ok per Whiskey Cavalier? : L'affair Lauren Cohan in The Walking Dead 9 non si è ancora concluso. Nei giorni scorsi è arrivata la firma dell'attrice sul contratto che conferma la sua presenza nella serie ma, a quanto pare, tutto è destinato ancora a cambiare. Proprio dopo la firma si è parlato di un impegno a metà per l'attrice e solo adesso è arrivata la conferma che, a quanto pare, la Cohan dovrebbe prendere parte a soli sei episodi. Secondo quanto riporta Deadline, ... : L'affairin The9 non si è ancora concluso. Nei giorni scorsi è arrivata la firma dell'attrice sul contratto che conferma la sua presenza nella serie ma, a quanto pare, tutto è destinato ancora a cambiare. Propriola firma si è parlato di un impegno aper l'attrice eadesso è arrivata la conferma che, a quanto pare, ladovrebbe prendere parte a soli sei episodi. Secondo quanto riportaline, ...