THE STRANGERS | PREY AT NIGHT di Johannes Roberts 2018

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Mike (Martin Henderson) assieme alla moglie Cindy (Christina Hendricks), e ai due figli adolescenti, la ribelle Kinsey (Bailee Madison) e Luke (Lewis Pullman) partono per un fine settimana in una località isolata per una breve vacanza di famiglia. Alloggiati in un campeggio di caravan e completamente da soli, verranno presto perseguitati da tre misteriosi individui mascherati che cercheranno di ucciderli. Diretto dal regista(47 metri, The Other Side of the Door, Storage 24, Roadkill), Theatè il sequel del film thriller del 2008 Thediretto da Bryan Bertino e con protagonisti Liv Tyler e Scott Speedman. Sceneggiato nuovamente da Bertino assieme a Ben Ketai, The Stangers:atvede un nuovo cast rispetto al precedente composto da Martin Henderson, Christina Hendricks e i due giovani attori Baille Madison e Lewis Pullman.