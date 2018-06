THE STRANGERS 2 : Pray at Night - recensione : The Strangers 2: Pray at Night, adesso in proiezione nelle sale cinematografiche di tutta Italia, è il seguito dell'originale The Strangers del 2008, in cui una coppia (Lyv Tyler e Scott Speedman) viene molestata in casa, dapprima con pesanti scherzi, fino all'invasione e alla violenza vera e propria, esclusivamente per puro e sadico divertimento. I film del genere "home invasion" non sono un filone nuovo nell'horror. Ricordiamo ad esempio ...

THE STRANGERS : Prey at Night - il sequel horror con musica anni Ottanta : “C’è Tamara?”: una frase che agli italiani può ricordare uno spot pubblicitario (di una marca di gelati) di vent’anni fa, peccato che il nome rimandi a più di una pellicola horror e, da dieci anni a questa parte, la domanda della sconosciuta alla porta significa che tornerà con due soci con un unico obiettivo: uccidere. Giovedì 31 maggio arriva nelle sale The Strangers: Prey at Night, sorta di sequel-revival del film del ...

THE STRANGERS : PREY AT NIGHT di Johannes Roberts (2018) : Mike (Martin Henderson) assieme alla moglie Cindy (Christina Hendricks), e ai due figli adolescenti, la ribelle Kinsey (Bailee Madison) e Luke (Lewis Pullman) partono per un fine settimana in una località isolata per una breve vacanza di famiglia. Alloggiati in un campeggio di caravan e completamente da soli, verranno presto perseguitati da tre misteriosi individui mascherati che cercheranno di ucciderli. Diretto dal regista Johannes ...