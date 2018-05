Terza stagione di Tredici : cosa aspettarci e quale sarà il cast? : Tredici, l'acclamatissima serie TV prodotta e distribuita da Netflix e che si ispira all'omonimo romanzo, verrà rinnovata per una Terza stagione. A farcelo capire sono le statistiche di ascolti riscontrate e il finale lasciato appositamente aperto. Se la prima stagione affrontava le tematiche della violenza sulla donna, il bullismo e il suicidio in maniera piuttosto suggestiva, attraverso la voce stessa di Hannah Baker, la ragazzina che ha ...

Tredici 3 – 13 Reasons Why : Terza stagione senza Hannah Baker : Tredici 3 – 13 Reasons Why ci sarà? La terza stagione non è ancora stata confermata da Netflix, ma in queste ultime ore si è discusso a lungo di un possibile rinnovo. I primi rumos non riguardano solo il ritorno di Tredici 3, ma anche la presenza della protagonista. Sembra che almeno in questo caso il drama possa già avere una certezza: Katherine Langford non sarà presente. Tredici 3 senza Hannah Baker: la scelta dell’attrice In un ...

Katherine Langford lascia il cast di Tredici? Hannah Baker potrebbe non esserci nella Terza stagione : Attenzione: l'articolo contiene SPOILER sul finale di Tredici 2. Katherine Langford ha detto addio al cast di 13 Reasons Why. Nel caso in cui Netflix rinnovasse la serie per una terza stagione, la giovane attrice ha già annunciato che potrebbe non farne più parte. I motivi sono stati spiegati a Entertainment Weekly, dove la star 21enne ha spiegato come la storia di Hannah Baker si sia conclusa con il finale di Tredici 2. Al noto magazine ...

Shades of Blue 3 : anticipazioni e promo della Terza stagione (VIDEO) : Shades of Blue 3 andrà in onda con la sua premiere domenica, 17 giugno 2018, sulla CBS. La serie Tv con Ray Liotta e Jennifer Lopez affronterà la sua terza stagione prima di chiudere i battenti dello show. Nonostante il successo ottenuto a livello di critica, Shades of Blue 3 ci rivelerà l’ultima battuta della protagonista, che questa volta vedremo alle prese con il suo passato. Shades of Blue 3 trama della terza stagione Il mistero sul ...

Stranger Things - la vita di Eleven nella Terza stagione : Anche se dovremo attendere il 2019 per assistere alla terza stagione di Stranger Things, anzi proprio per questo, la curiosità su come si svilupperanno i nuovi episodi legati ai ragazzini di Hawkins cresce sempre più. Per fortuna ogni tanto emergono minuti dettagli su quella che sarà la nuova stagione. Di recente alcune indiscrezioni sono venute dagli stessi protagonisti della serie, in particolare dai giovani attori, Millie Bobby Brown e Noah ...

Il finale di Tredici 2 apre le porte a una Terza stagione? Il ruolo di Clay e la “nuova” Hannah Baker : Attenzione: l'articolo contiene SPOILER sul finale di Tredici 2 - 13 Reasons Why 2. Non proseguite nella lettura se non volete sapere nulla. Il finale di Tredici 2 ha lasciato sotto shock i fan della serie. Si è discusso di una scena in particolare, che ha suscitato sdegno e tante critiche per come è stata rappresentata, ma gli ultimi istanti della seconda stagione potrebbero aprire le porte a un nuovo capitolo per 13 Reasons Why. Tredici ...

The Marvelous Mrs Maisel - ordinata una Terza stagione : The Marvelous Mrs Maisel è considerata praticamente all’unanimità come una delle migliori serie comiche uscite nella stagione televisiva in corso. A dimostrarlo non solo i numerosi premi vinti finora, fra cui due Golden Globe e anche il recentissimo Peabody Award consegnato sabato scorso, ma anche l’intenzione della piattaforma che lo distribuisce di ordinare nuovi episodi. Amazon Prime Video, infatti, ha confermato nel weekend la ...

Manchester United - Mourinho 'zeru tituli' : è la Terza stagione senza trofei degli ultimi 5 anni : Il giorno era il 3 marzo del 2009, e quelle due parole diventarono uno degli slogan e dei tormentoni di Mourinho contro tutti i suoi detrattori. Zero titoli, o meglio, zeru tituli , con la cadenza un ...

Milan - ecco la Terza maglia per la stagione 2018/19 : "Siamo molto orgogliosi di legarci a una delle squadre di maggior successo con un ampio seguito in tutto il mondo " aveva detto dopo l'accordo con la società rossonero Bjorn Gulden, Amministratore ...

Santa Clarita Diet : confermata la Terza stagione della serie : Nel cast dei dieci episodi, in arrivo in streaming nel 2019, ci sono anche Liv Hewson e Skyler Gisondo . Did someone say Season 3? pic.twitter.com/qBN0quswHW " Santa Clarita Diet , @SCDiet, May 8, ...

True Detective - cosa aspettarsi dalla Terza stagione : True Detective: “Buona la prima”, è andata un po’ meno bene la seconda volta, ma, posto che proverbialmente non esiste due senza tre, è facile immaginare quali siano le aspettative nei confronti della nuova stagione. La serie antologica di Nic Pizzolatto aveva conquistato il favore di critica e pubblico con Woody Harrelson e Matthew McConaughey, ma dal 2015, dopo il finale del deludente True Detective 2, con Colin Farrell e ...

Si accendono su FOX (Sky - 112) i riflettori sulla Terza stagione di Quantico : Da martedi 8 Maggio alle 21:00 si accendono su FOX (Sky,112) i riflettori sulla terza stagione di Quantico, l’action thriller con protagonista Priyanka Chopra ideato da Joshua Safran, autore di Gossip Girl e Smash. Sono passati tre anni da quando Alex Parrish ha messo la sua vita in pericolo per salvare ancora una volta il Paes...

Un italiano a Quantico - è Andrea Bosca : al via la Terza stagione : Da martedì 8 alle 21:00 si accendono su Fox (Sky, canale 112) i riflettori sulla terza stagione di Quantico, l’action thriller con protagonista Priyanka Chopra (reduce, tra le altre cose, dall’esperienza di Baywatch) ideato da Joshua Safran, autore di Gossip Girl e Smash. LEGGI: Quantico, chi si ricorda il finale della prima stagione? Quantico, dove eravamo rimasti? Sono passati tre anni da quando Alex Parrish ha messo la sua vita in ...