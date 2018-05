Tenore negli Stati Uniti “Ora guadagno il quadruplo rispetto all’Italia | dove si lavora

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 maggio 2018) “Me ne sono andato via dalla mia terra perché costretto da miseria e umiliazione”. Jonathan Cilia Faro ha 36 anni e fa il. Sono passati 14 anni da quanto, in Italia, viveva “perennemente frustrato, tartassato da ogni tipo di pressione fiscale”. Perché quel che il mondo della musica italiana ha insegnato al 36enne di Ragusa è che per fare l’artista, nel Belpaese, devi abituarti a vedere “ragazzini di appena 18 anni girare in tournée in tutta Italia solo perché usciti da talent show di successo” mentre i professionisti si devono accontentare di paghe non adeguate. “Alcuni programmi televisivi hanno ucciso il lavoro dei professionisti, ridicolizzando l’arte italiana”, racconta il giovane siciliano, ricordando gli anni in cui non era sufficiente avere due lavori per pagare le spese vive di trasporto e le tasse sulle sue esibizioni artistiche. “In Italia ...