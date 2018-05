Tennis - Roland Garros : Djokovic e la Kvitova al terzo turno - Halep avanti : Oggi Djokovic non ha corso seri rischi e i 3 break subiti sono stati cali di tensione che aveva anche quando dominava il mondo: come nel primo game dell'incontro , classica partenza diesel, , sul 5-3 ...

Tennis - Roland Garros : Cecchinato spegne la favola di Trungelliti e vola al terzo turno : La rumena, numero 1 del mondo e del seeding, finalista dodici mesi fa, supera in rimonta la statunitense Alison Riske per 2-6 6-1 6-1. Già al terzo turno Elina Svitolina e Petra Kvitova: l'ucraina, ...

Tennis - Roland Garros : la Halep parte male e si salva - Kvitova al terzo turno : L La pioggia di ieri ha rinviato a oggi il debutto nel torneo della numero 1 del mondo Simona Halep, finalista in questo torneo nel 2014, battuta da Maria Sharapova, e nel 2017, superata da Jelena Ostapenko. Dopo un avvio disastroso, 6-2 per la statunitense Alison Riske , numero ...

Tennis - Roland Garros : Cecchinato batte Trungelliti ed è al terzo turno : Prima volta al terzo turno di uno Slam per Marco Cecchinato. Il palermitano ha battuto in tre set l'argentino Trungelliti, il lucky loser che per arrivare in tempo a Parigi e giocare il primo turno, ...

Tennis - Roland Garros : la Kvitova al terzo turno - battuta Arruabarrena : La prima big a qualificarsi per il terzo turno al Roland Garros è la ceca Petra Kvitova, testa di serie numero 8, che ha superato per 6-0 6-4 la spagnola Lara Arruabarrena in un'ora e 8 minuti. Petra ...

Roland Garros 2018/ Diretta Berrettini Gulbis streaming video e diretta tv - orario delle partite (Tennis) : diretta Roland Garros 2018, info streaming video e tv: i risultati e gli approfondimenti sul torneo di tennis che si gioca a Parigi. In campo per il secondo turno il nostro Matteo Berrettini(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 01:00:00 GMT)

Tennis - Roland Garros : Nadal stoppa Bolelli - esordio vincente per Fognini e Fabbiano : PARIGI - Comincia con un successo la difesa del titolo al Roland Garros di Rafael Nadal, anche se Simone Bolelli nel proibitivo primo turno , disputato fra lunedì sera e oggi, non ha affatto sfigurato.

Roland Garros – Buona la prima per Garbine Muguruza : la Tennista spagnola elimina Kuznetsova : Garbine Muguruza supera il primo turno del Roland Garros contro Kuznetsova: la tennista spagnola si impone in due set Non era un esordio facile sulla carta quello di Garbine Muguruza e non lo è stato, almeno per un set. Svetlana Kuznetsova ha fatto sudare la tennista di Caracas, campionessa due anni fa a Parigi, abile ad imporsi solamente al tie-break per 7-6 (7-0). Secondo set molto più soft per la Muguruza che ha liquidato la russa con un ...

Tennis - 100 anni di Roland Garros - quell'eroe aviatore : Nel 1912 il torneo, intitolato 'Campionato del Mondo su terra battuta', si trasferì allo Stade Francais di St. Cloud , dove era socio Roland Garros, , dove rimase, guerra Mondiale permettendo, fino ...

Tennis - Roland Garros - piove a Parigi : tutti gli incontri sospesi : Tennis I risultati in diretta piove ancora a Parigi e tutti i match sono stati sospesi: l'azzurro Paolo Lorenzi è sotto 2 set contro il bombardiere sudafricano Kevin Anderson , 6-1 6-2, , ma è avanti ...

Diretta/ Roland Garros 2018 : Fognini Andujar streaming video e tv. L'incrocio di lusso (Tennis) : Diretta Roland Garros 2018, streaming video e tv: i match del primo turno nel torneo dello Slam di Parigi continuano, oggi esordio per Fabio Fognini che affronta lo spagnolo Pablo Andujar(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:48:00 GMT)

Roland Garros 2018/ Diretta Fognini Andujar streaming video e diretta tv - orario delle partite (Tennis) : diretta Roland Garros 2018, streaming video e tv: i match del primo turno nel torneo dello Slam di Parigi continuano, oggi esordio per Fabio Fognini che affronta lo spagnolo Pablo Andujar(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 01:00:00 GMT)

Tennis - Roland Garros : Cecchinato rimonta da 0-2. Nadal-Bolelli stop : Una prestazione comunque valida per la 22enne trentina , li compirà il prossimo 13 giugno, n°161 del mondo, in possesso di un ottimo rovescio lungolinea, di un buon servizio, ma di un dritto ...

Marco Cecchinato - chi è il Tennista palermitano/ Al Roland Garros 2018 prima vittoria in uno Slam : Un identikit di Marco Cecchinato, il tennista di Palermo che battendo Marius Copil in cinque set, al Roland Garros 2018, ha vinto il primo match nel tabellone principale di uno Slam(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 19:02:00 GMT)