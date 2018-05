Tennis | Parigi | Djokovic al terzo turno

Tennis - Roland Garros - piove a Parigi : tutti gli incontri sospesi : Tennis I risultati in diretta piove ancora a Parigi e tutti i match sono stati sospesi: l'azzurro Paolo Lorenzi è sotto 2 set contro il bombardiere sudafricano Kevin Anderson , 6-1 6-2, , ma è avanti ...

Tennis : Trungelliti - il ripescato 10 ore in auto per vincere a Parigi : verso l'italia - Per questo Marco Trungelliti, 28 anni, argentino, numero 190 del mondo con un 126° posto come miglior classifica nel 2016, giocatore solido e dignitoso ma senza i lampi del campione ...

Tennis : Trungelliti - il ripescato 10 ore in auto per giocare a Parigi : Parigi val bene un viaggetto. Da Barcellona. In auto. Di nove ore. Una fatica piacevole da sobbarcarsi se la meta è il primo turno del Roland Garros: per il prestigio e per i 40.000 euro comunque ...

Tennis : Ostapenko già fuori a Parigi : Il Roland Garros è amaro stavolta per Jelena Ostapenko, uscita di scena subito sulla terra rossa francese per mano dell'ucraina Kateryna Kozlova: un avvio choc per la lettone numero 5 al mondo ...

Tennis : Ostapenko già fuori a Parigi : Il Roland Garros è amaro stavolta perJelena Ostapenko, uscita di scena subito sulla terra rossafrancese per mano dell'ucraina Kateryna Kozlova: un avvio chocper la lettone numero 5 al mondo eliminata ...

Tennis : Parigi; niente mine vaganti per super Nadal : Rafael Nadal una volta tanto può tirare un sospiro di sollievo. La mano di Gabriella Papadakis, in coppia con Guillaume Cizeron - a sua volta chiamato a posizionare le teste di serie nel draw in rosa ...

Tennis - Fognini in semifinale a Ginevra Qualifiche Parigi - avanti cinque azzurri : Per il compleanno , 31 anni oggi, auguri!, Fabio Fognini si regala la quarta semifinale stagionale a Ginevra, in Svizzera , 501.345 euro, terra, . Nei quarti il numero 19 Atp e seconda testa di serie ,...