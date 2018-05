Tempo libero | il 1° giugno torna l' inserto ' Vivicomo'

Moda uomo estate 2018 : i look di Cannes 71 che puoi riprendere per l’ufficio o il Tempo libero : Gli attori che hanno un’eleganza personalissima e classica insieme (Paul Bettany, Pierce Brosnan), quelli che, in alcuni dettagli del loro stile inconfondibile, posso ispirare idee buone per tutti (Romain Durin), colori che non tramontano mai e ricordano sempre yacht club o cocktail sul lungomare (come il panna, il grigio chiaro e il blu), mood imprescindibili che contaminano il look dei più giovani come dei grandi seniores dello show biz ...

La "Primavera di Bagnoli" - il 5 e 6 maggio presso il Parco della Conoscenza e del Tempo Libero : Non mancheranno le attività ludico-sportive, localizzate nel Viale dello Sport. Un brulicare di laboriosa vivacità e di energie positive invaderà gioiosamente l'ex Base Nato, restituendo alla ...

Sei italiani su 10 faticano a concedersi Tempo libero. Un rapporto : Quasi 6 italiani su 10, specie se donne, hanno pochissimo tempo libero, quello che rimane lo dedicano prevalentemente alla famiglia (46%) e quando praticano un hobby non spendono più di 100 euro al mese (57%). Quello tracciato dal nuovo Osservatorio mensile Findomestic/Doxa, è il ritratto di un Paese che fatica a concedersi svago e relax. tempo libero fa rima con relax Per il 65% degli intervistati il tempo libero ...

Sei italiani su 10 faticano a concedersi Tempo libero. Un rapporto : Quasi 6 italiani su 10, specie se donne, hanno pochissimo tempo libero, quello che rimane lo dedicano prevalentemente alla famiglia (46%) e quando praticano un hobby non spendono più di 100 euro al mese (57%). Quello tracciato dal nuovo Osservatorio mensile Findomestic/Doxa, è il ritratto di un Paese che fatica a concedersi svago e relax. tempo libero fa rima con relax Per il 65% degli intervistati il tempo libero ...

Nuovo Ford Tourneo Custom : per il lavoro e il Tempo libero : Roma, 19 apr. , askanews, Oggi Ford ha rivelato i primi dettagli relativi al versatile Nuovo Tourneo Custom dedicato al trasporto persone, in grado di offrire un viaggio in prima classe per un massimo ...

Bolzano - torna la fiera del Tempo Libero : Bolzano. Tempo Libero è amata da tutti, grandi e piccoli, giovani o persone mature rimaste giovani nello spirito. Il ricco ed avvincente programma di eventi offre la possibilità di coinvolgimento in ...

Ecco come dovresti passare il tuo Tempo libero stasera : Questo blog è apparso su HuffPost Us ed è stato tradotto da Milena Sanfilippo Viaggiare per lavoro può essere estenuante: svegliarsi presto, correre dall'aeroporto al meeting, mangiare di corsa nel tragitto, tornare in albergo dopo una giornata lunga e sfibrante e lavorare fino a notte fonda tra email, telefonate, documenti da scrivere... E così via.Capita di passare un intero viaggio di lavoro senza quasi alzare gli ...

Nuoto - Domenico Acerenza incanta sui 400m stile libero : quarto Tempo mondiale stagionale - che sorpresa a Riccione : Prestazione superlativa di Domenico Acerenza in occasione dei Campionati Italiani 2018 di Nuoto che sono iniziati oggi a Riccione. Il lucano, infatti, ha fatto registrare un notevole 3:46.27 sui 400m stile libero: il 23enne, tesserato per il CC Napoli, non aveva precedenti su questa distanza visto che è un grande specialista di 800m e 1500m (personali di 7:57.97 e 14:58.14). L’allievo di Stefano Morini (si allena con il gruppo di Gregorio ...

Opel Grandland X esalta l'avventura e il Tempo libero con i nuovi accessori dedicati [FOTO] : Inoltre, coloro che praticano sport acquatici possono portarsi dietro la tavola da surf ed altre attrezzature grazie allo specifico supporto per il tetto che ha un prezzo di 99,90 euro sul mercato ...

Sei italiani su 10 faticano a concedersi Tempo libero. Un rapporto : Appannaggio delle donne è anche lo shopping , 18,2% contro l'11,1% degli uomini, , mentre sono targati al maschile lo sport , 33% uomini e 23,8% donne, e il video-gaming , 7,1% uomini e 0,9% donne, . ...