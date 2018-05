Tecnologia | HTC torna nei negozi italiani con Concorde

meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 maggio 2018) HTC, leader globale nel design e nell’innovazione mobile, e, azienda leader nella distribuzione di telefonia cellulare in Italia, hanno siglato un accordo di distribuzione all’interno del territorio italiano. L’accordo che vedequale distributore per il mercato italiano degli smartphone HTC è entrato in vigore a partire da oggi. I primi smartphone che, a partire dalle prossime settimane, si potranno ritrovare neisono gli ultimi arrivati della famiglia Desire (HTC Desire 12 e HTC Desire 12+) e il nuovo top di gamma HTC U12+. Eric Matthes, Vice Presidente di HTC per l’Europa Occidentale ha dichiarato: “Siamo felici di questa nuova partnership cone felici di rire nei. L’elevata qualità dei nostri prodotti ci spinge a ricercare modelli distributivi eccellenti e competitivi che si sposino perfettamente con le nostre linee ...