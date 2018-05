Team Italia vince sfida jr modello Ryder

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : Italia pronta a sfatare il tabù nel GP di Roma - insidie Smolders e Team USA : L’appetito vien vincendo. L’Italia non ha intenzione di smettere di sognare e, dopo aver trionfato nella Coppa delle Nazioni in occasione del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018, si appresta a giocarsi le proprie carte nel Rolex Grand Prix di Roma, la gara individuale più importante del weekend che oggi, domenica 27 maggio, alle ore 12.15 andrà in scena con la partecipazione di un autentico parterre de ...

Giro d’Italia 2018 : manca il tappone di Cervinia. Chris Froome avrà ancora energie? La chiave sarà il Team Sky… : È quasi fatta. L‘impresa di oggi ha portato Chris Froome ancor di più nel Gotha del ciclismo: lì dove sono soltanto i migliori interpreti della disciplina, nomi altisonanti come Eddy Merckx e Fausto Coppi. Prima sul Colle delle Finestre e, poi, nel lungo tratto che portava all’arrivo in vetta sullo Jafferau, il britannico ha dato dimostrazione di essere il più forte corridore dell’ultimo decennio, andando a ribaltare una ...

Tiro con l’arco - si fermano agli ottavi di finale i mixed Team dell’Italia nella seconda tappa di Coppa del Mondo : agli ottavi di finale si ferma la cavalcata dei mixed team dell’Italia nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro con l’arco I mixed team dell’Italia si fermano agli ottavi di finale ad Antalya, in Turchia, nella seconda tappa di Coppa del Mondo. Terzo primato mondiale per la Sud Corea nella competizione, questa volta con il duo compound Kim e So che realizzano 160 punti con 8X, superando il precedente record dell’Italia ...

Italiani in mutande : il probabile dream Team di governo mette i brividi : ... sembra proiettato verso uno degli incarichi più delicati del futuro governo: sottosegretario alla presidenza del Consiglio , con delega allo Sport, . Spesso è stato accostato a Gianni Letta, per ...

PG Nationals Predator - il 27 maggio tornano in campo i migliori Team italiani di League of Legends : Il 27 maggio inizierà il turno estivo dei PG Nationals Predator, il campionato nazionale di League of Legends organizzato da PG Esports in collaborazione con Acer che, come la scorsa edizione, darà al team vincitore l’accesso alla European Regional League, torneo continentale organizzato da Riot Games. Per la nuova stagione il numero di squadre coinvolte passa da 6 ad 8, vedendo aggiungersi alle 5 rimaste dalla scorsa stagione (team Forge, ...

Atletica – Coppa Europa dei 10.000 metri : il Team Italia è pronto a vincere la corsa : L’Italia è pronta a vincere la 22ª edizione della Coppa Europa dei 10.000 metri che si disputerà il 19 maggio. Tra i partecipanti c’è Yeman Crippa L’Italia Team è partito per la Coppa Europa dei 10.000 metri. Destinazione Londra dove sabato 19 maggio si disputerà la 22esima edizione del trofeo continentale. In ottica azzurra c’è grande curiosità per la prova del 21enne Yeman Crippa, recente protagonista dell’ottimo ...

MotoGp – Aleix Espargaro rinnova con Aprilia : lo spagnolo e il Team italiano insieme fino al 2020 : Tempo di rinnovi nel mondo della MotoGp: dopo Rins anche Espargaro ha prolungato il suo contratto con Aprilia fino al 2020 Giornata di importanti annunci nel mondo della MotoGp. Le trattative di mercato piloti sono uno degli argomenti più chiacchierati nel paddock. Piano piano i piloti e i team prendono le loro decisioni, mettendo nero su bianco e quindi annunciando ufficialmente i contratti. Dopo il rinnovo di Alex Rins con la Suzuki, arriva da ...

Giro d'Italia - Fabio Aru parole dolci verso i compagni di squadra : 'posso contare su un Team affidabile' : Fabio Aru ringrazia i compagni di dell'UAE team Emirates per l'ottimo lavoro svolto nell'undicesima tappa del Giro d'Italia Il capitano dell'UAE team Emirates, Fabio Aru, ha colto il 10° posto nell'...

Giro d’Italia – Fabio Aru parole dolci verso i compagni di squadra : “posso contare su un Team affidabile” : Fabio Aru ringrazia i compagni di dell’UAE team Emirates per l’ottimo lavoro svolto nell’undicesima tappa del Giro d’Italia Il capitano dell’UAE team Emirates, Fabio Aru, ha colto il 10° posto nell’11ª tappa del Giro d’Italia, la Assisi-Osimo. Massimo Paolone/LaPresse Con un perfetto lavoro di squadra, il campione italiano è riuscito, grazie soprattutto al supporto di Marco Marcato e Diego Ulissi, a evitare gli effetti di ...

Giro d’Italia – Tiralongo ‘bacchetta’ Fabio Aru : il DS dell’UAE Team Emirates analizza le prestazioni del sardo : Paolo Tiralongo ha analizzato le prestazioni di Fabio Aru, corridore dell’UAE Team Emirates, disputate in questa edizione del Giro d’Italia Paolo Tiralongo, DS dell’UAE Team Emirates e preparatore di Fabio Aru, è sorpreso delle brutte prestazioni realizzate dal sardo in questa edizione del Giro d’Italia. Gian Mattia D’Alberto/LaPresseG L’ex corridore dell’Astana ha analizzato nel dettaglio le tappe della ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome - game over. La maledizione del Team Sky e quella frase che si ritorce contro… : Poco più di un anno fa, ad un giornalista che gli chiedeva lumi su una possibile partecipazione al Giro d’Italia, Chris Froome rispose con un poco elegante: “Se chiedi ad una persona per strada chi ha vinto il Giro d’Italia, ti risponde ‘Il Giro di cosa?’ “. Qualche mese dopo il britannico, dopo essersi messo in bacheca la quarta Grande Boucle della carriera e la Vuelta di Spagna (sub-judice a causa della ...

SBK - Pata Italian Round - Gara1 : grande prestazione per il Kawasaki Racing Team : Il Campione del Mondo in carica in particolare non ha avuto rivali: ha avuto il vantaggio, conquistato, di scattare dalla pole ma ha condotto la gara fino alla bandiera a scacchi, senza mai dare ...

Protesi hi-tech - Team italiano pronto a lanciare sul mercato la mano bionica (quasi) perfetta : arriverà nel 2019 : Non è un organo costruito nei laboratori di Westworld, la serie con Anthony Hopkins prodotta da Hbo, ma lo ricorda molto. Si chiama Hannes ed è una mano bionica – realizzata in Italia nel Rehab Technologies Lab – che simula al 90 per cento i movimenti delle mani naturali. Un ulteriore passo verso l’uomo artificiale che, nel frattempo, avrà un impatto nella vita di tutti i giorni. Perché? Rispetto ad altri dispositivi realizzati ...

Rivoluzione nel calcio italiano - arrivano le seconde squadre. Billy Costacurta : “I Team delle squadre di Serie A giocheranno in Serie C” : Il calcio italiano è atteso da una nuova Rivoluzione: le società che parteciperanno alla Serie A potranno iscrivere le loro seconde squadre al campionato di Serie C. A rivelarlo è stato Alessandro Costacurta, subcommissario della FIGC, in un’intervista rilasciata a Undici: “Ci sarà un bando. I club di Serie A potranno chiedere di entrare e iscrivere il loro secondo team al campionato di Lega Pro: occuperanno i posti dei club che non ...