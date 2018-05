Tariffe mobili sempre più convenienti in Italia ma la palma europea passa alla Danimarca

tuttoandroid

: Tariffe mobili, Danimarca regina del low-cost. Ma l’Italia resta tra i Paesi meno cari - Cor_Com : Tariffe mobili, Danimarca regina del low-cost. Ma l’Italia resta tra i Paesi meno cari - thexeon : Tariffe mobili, Danimarca regina del low-cost. Ma l’Italia resta tra i Paesi meno cari -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Un paio di analisi mostrano come lestiano pian piano diventandopiù economiche. A livello nazionale a un decremento dei prezzi è corrisposto un arricchimento generale dei piani tariffari dovuto per certi versi all'approdo di Iliad. In Europa, nonostante l'andamento sia in sostanza lo stesso, l'perde il titolo di Paese europeo più conveniente con la. L'articolopiùinma laproviene da TuttoAndroid.