calcioweb.eu

: #Tagliavento lascia: “il gol di #Muntari il mio errore più grande” - CalcioWeb : #Tagliavento lascia: “il gol di #Muntari il mio errore più grande” - MarioBocchio : #Tagliavento lascia l'arbitraggio: 'Il goal di #Muntari il mio errore più evidente' -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) L’arbitroappende il fischietto al chiodo. Intervistato dal Messaggero,ha espresso le proprie considerazioni, soffermandosi poi anche sul gol-non gol di: “quello di Calciopoli è stato un periodo tremendo, personalmente ho vissuto giorni terribili, che per fortuna sono durati poco. Quando scegli questo percorso di arbitro, impari a prendere da solo decisioni già all’età di 15-17 anni: è così che impari a crescere prima. Lo dico sempre nelle scuole dove sono invitato. Il gol-non gol di? Quello è stato il miopiù evidente, che oggi si sarebbe evitato in un decimo di secondo. Per quanto riguarda il derby di Roma, il rapporto non è mai stato facile. Quando perdeva la Roma ero laziale e quando perdeva la Lazio ero romanista. È normale che nella carriera di ogni arbitro ci siano score diversi con ogni squadra, ma sono semplici dati per le ...