Svolta sulla registrazione delle chiamate per Samsung Galaxy S9 | quando in Italia?

optimaitalia

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Ci sono segnali importanti che arrivano proprio in queste ore per coloro che qui inhanno acquistato unS9, in riferimento all'aggiornamento di maggio. A quanto pare, infatti, nei prossimi giorni tornerà attuale un argomento come quello della, dopo il primo punto della situazione che ho avuto modo di condividere con voi non molto tempo fa. Facciamo dunque chiarezza sulle ultime notizie che abbiamo avuto modo di raccogliere proprio in queste ore.Attraverso l'aggiornamento di maggio, infatti, sembrerebbe che il produttore coreano abbia introdotto questa funzione anche a bordo deiS9 dotati del processore Exynos, dando in questo modo un segnale molto chiaro a tutti coloro che hanno deciso di portarsi a casa questo device in Europa nei suoi primi mesi di vita. Fatta questa premessa decisamente positiva, occorre però ...