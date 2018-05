Suzuki protagonista di THE BIG RED | una delle gare di pesca sportiva nella modalità

sportfair

(Di mercoledì 30 maggio 2018) IlFishing Teamdella competizione di“CATCH & RELEASE”“CATCH & RELEASE”The Big Red, The Big Fun!ha partecipato alla gara schierando ilFishing Team, 6 equipaggi di spicco che si sono contraddistinti per competizione, simpatia, rispetto dell’avversario e spirito di squadra, conquistando il palco in diverse categorie di premio Il Team Shimanodi Matteo Catelani, il Grande Mago, si è classificato secondo, combattendo e catturando con tecnica e stile un esemplare stimato di oltre 30 kg. Marco Volpi, Special Guest della manifestazione, ha sfiorato il primo gradino del podio con un combattimento di oltre 5 ore con un tonno di circa 200 kg. Il capitano e il suo team hanno ottenuto il premio fair play. Gli ingredienti affinché la quinta edizione di The Big Red, drifting bluefin tuna big game ...