Super 6 | finale di stagione e assegnazione del montepremi

Basket : gara-3 - Trento Supera Venezia! I bianconeri più vicini alla finale scudetto : Trento vince gara-3 e si porta in vantaggio nella serie: il prossimo match potrebbe essere decisivo per la finale scudetto Trento si supera in gara3 e batte Venezia fermando il cronometro sul punteggio di 81-63. La squadra padrona di casa, ora ad una sola vittoria dalla finale scudetto, con un superbo Sutton (18 punti) ed un ottimo Gomez (11 punti, 10 rimbalzi), si porta sul parziale di 2-1 nella serie. I campioni d’Italia in carica si ...

LIVE Pagelle Real Madrid-Liverpool - Finale Champions League in DIRETTA : Super sfida tra Cristiano Ronaldo e Salah : Buonasera e benvenuti alle Pagelle LIVE della sfida tra Real Madrid e LIVErpool. Ormai ci siamo, il grande giorno è giunto: l’ultimo verdetto della stagione europea del calcio sta per essere emesso. Oggi, alle ore 20.45 a Kiev, in Ucraina, nella cornice dello stadio Olimpico, si deciderà il nome della squadra campione d’Europa per club. I Blancos giungono a questo atto Finale con la consapevolezza di poter scrivere la storia della ...

Diretta / Lecce Padova (risultato finale 0-1) streaming video e tv : il Padova vince la Supercoppa di serie C! : Diretta Lecce Padova info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. In palio c’è la Supercoppa di serie C (oggi 26 maggio)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:44:00 GMT)

ATP Lione – Super Thiem in finale! L’austriaco rimonta Simon e conquista una fantastica vittoria : Dominic Thiem si aggiudica la vittoria dell’ATP di Lione: il tennista austriaco Supera Simon in finale dopo una strepitosa rimonta Dominc Thiem si conferma un avversario davvero ostico su terra e lancia un particolare segnale in vista del Roland Garros. Davanti al pubblico dell’ATP di Lione, il tennista austriaco nega i sogni del francese Gilles Simon difronte al pubblico di casa. Thiem si impone nella finale del torneo francese con il punteggio ...

ATP Ginevra – Fucsovics Supera Gojowczyk : e pensare che in finale ci poteva essere Fognini… : Nella finale di Ginevra, Marton Fucsovics ha battuto Peter Gojowczyk, giustiziere di Fognini in semifinale: l’ungherese si è imposto con un doppio 6-2 La finale di Ginevra si è conclusa con la vittoria di Marton Fucsovics. Il tennista ungherese, numero 60 del ranking maschile, ha avuto la meglio su tedesco Peter Gojowczyk che nel turno precedente aveva eliminato Fabio Fognini. Il tennista ungherese si è imposto con estrema facilità, nel giro di ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Sofia 2018 : Kate French vince la prova femminile - Superando Natalya Coyle nel finale. Indietro le italiane : La britannica Kate French si aggiudica la tappa di Sofia (Bulgaria) della Coppa del Mondo 2018 di Pentathlon moderno. L’atleta classe 1991 ha superato l’irlandese Natalya Coyle proprio nella laser run finale, chiudendo con 1379 punti totali, 13 in più della rivale. In terza posizione si è classificata la russa Uliana Batashova con 1362, mentre è quarta l’australiana Chloe Esposito con 1353. Completano le prime dieci posizioni ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : Fabio Fognini vola in semifinale! Superato in due set Tennys Sandgren : Fabio Fognini conferma il proprio periodo positivo e si impone contro l’americano, numero 55 del mondo, Tennys Sandgren (7-6 7-6) in un 1 ora e 55 minuti di partita. Un match molto lottato, deciso da due tie-break nei quali il ligure è stato abile a giocare al meglio i punti importanti del confronto, guadagnandosi così l’accesso alla semifinale dove affronterà il tedesco Peter Gojowczyk, giustiziere del nostro Andreas Seppi e già ...

Le verità di Rafa Nadal : “vorrei affrontare Federer in finale e Superare il suo record Slam. Noi amici? Ammetto che…” : Rafa Nadal è tornato a parlare del suo rapporto con Roger Federer: un po’ rivali un po’ ‘compagni’, fra record e sfide future alle quali lo spagnolo non vuole rinunciare Dopo aver vinto gli Internazionali d’Italia per l’ottava volta, Rafa Nadal si è preso una piccola pausa in vista dell’imminente Roland Garros. Slam francese nel quale, per il secondo anno di fila, Roger Federer non ci sarà. Com’è ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : Andreas Seppi accede ai quarti di finale. L’azzurro Supera in due set Zapata Miralles : Andreas Seppi accede ai quarti di finale dell’ATP di Ginevra (Svizzera) superando lo spagnolo (n.281 del mondo) Bernabe Zapata Miralles con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 20 minuti di partita. Un match che si è svolto in due giornate, per l’arrivo della pioggia nella giornata di ieri. Seppi, comunque, è stato in grado di conservare la giusta attenzione, facendo suo il match. Nel prossimo turno il trentino se la vedrà con il ...

Scherma - Coppa del Mondo Madrid 2018 : Italia seconda nella gara a squadre! Azzurri Superati in finale dalla Corea del Sud : Per la quarta volta in stagione l’Italia sale sul secondo gradino del podio nella gara a squadre della Coppa del Mondo di sciabola maschile. A Madrid il quartetto azzurro formato da Enrico Berrè, reduce dal successo individuale, Gigi Samele, Luca Curatoli e Aldo Montano è stato sconfitto in finale dalla Corea del Sud con il punteggio di 45-41. Il cammino dell’Italia si era aperto direttamente agli ottavi, dove gli Azzurri hanno travolto la ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Trento Supera Avellino anche in gara-4 e vola in semifinale : La Dolomiti Energia Trentino ha completato il lotto delle semifinaliste dei Playoff di Serie A. Avellino ha dovuto arrendersi anche in gara-4, subendo così una cocente eliminazione. La vittoria di stasera è stata netta, merito di un grande Shavon Shields (17 punti, 11 rimbalzi e 4 assist), ben sorretto da un ottimo Diego Flaccadori (17 punti con 5/8 da 3). La grande gara dei padroni di casa è iniziata sin dalla palla a due, quando i trentini ...

DIRETTA/ Livorno Lecce (risultato finale 3-1) streaming video e tv : Successo amaranto (Supercoppa Serie C) : DIRETTA Livorno Lecce, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Seconda giornata di Supercoppa Serie C: i labronici hanno perso nettamente a Padova(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 22:21:00 GMT)

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Simona Halep Supera in un match “folle” Maria Sharapova e conquista la finale : Sarà Simona Halep (n.1 del mondo) ad affrontare l’ucraina Elina Svitolina (n.4 WTA) nella finale degli Internazionali d’Italia 2018 del tabellone femminile (singolare). Sulla terra rossa del Foro Italico, la campionessa rumena ha piegato la russa Maria Sharapova (n.40 WTA) con il punteggio di 4-6 6-1 6-4, al termine di un incontro dai tanti ribaltamenti di fronte. Alla fine, l’ha spuntata la 26enne di Costanza, dopo 2 ore e 26 ...

Internazionali - Djokovic batte Nishikori : Supersemifinale contro Nadal : E' tornato Novak Djokovic . Il serbo, in tabellone da 11° favorito, ritrova lo smalto dei tempi migliori e centra la prima semifinale del 2018. Non è stata facile la partita contro Kei Nishikori, ...