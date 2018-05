Sulla stampa estera la crisi italiana che spaventa i mercati

Napoli-Ancelotti fa il giro del mondo : il colpo azzurro Sulla stampa estera : E così il club ed Ancelotti fanno il giro del mondo. Dall'Argentina alla Francia, non c'è giornale che non parli del grande colpo firmato Aurelio De Laurentiis. I primi ad inseguire la notizia sono i ...

Caos in Germania per le vignette antisemite Sulla stampa : Berlino - Oltre che odioso, il pregiudizio è un vizio difficile da mettersi alle spalle. Ne sanno qualcosa alla Süddeutsche Zeitung, progressista quotidiano tedesco pubblicato a Monaco, prodigo di scoop e inchieste interessanti. Nessuno però è perfetto: in tema di vignette, per esempio, la Süddeutsche lascia spesso a desiderare, soprattutto quando i soggetti ritratti sono di fede ebraica. Decidere cosa si possa o non si possa disegnare, cosa sia ...

Gap stampa Sulla t-shirt una Cina 'sbagliata' : costretta a scusarsi con Pechino : Gap si è dovuta scusare con la Cina per una maglietta che voleva invece rendere omaggio al più grande Stato del mondo. sulla t-shirt infatti era stampata una mappa del territorio cinese sbagliata, ovvero incompleta. La maglia in questione è stata prodotta per essere messa in vendita sul mercato statunitense e ...

La stampante 3D portatile per curare le ferite Sulla pelle : Guarire le ferite della pelle, anche le più profonde, grazie a una stampante 3D portatile. A riuscirci sono stati i ricercatori dell’Università di Toronto che raccontano, sulle pagine della rivista Lab on a Chip, di aver messo a punto un nuovo dispositivo sperimentale in grado di coprire e guarire le ferite della pelle, formando e depositando il nuovo tessuto in situ, in soli due minuti circa. Finora, per i pazienti con gravi danni della ...

Il veleno di Di Maio Sulla libertà di stampa : Chi si domanda perché l'Onu abbia sentito il bisogno di celebrare - oggi, 3 maggio - la giornata mondiale della libertà di stampa forse s'è perso il comizietto di Luigi Di Maio ieri sera a Porta a ...

Domani conferenza stampa di Oliverio a San Ferdinando - RC - Sulla ZES : Domani, mercoledì 4 aprile, alle ore 10.30, il Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, terrà una conferenza stampa nell'aula consiliare del Comune di San Ferdinando , Rc, sul tema: '...