Sud | Fondazione Curella | consumi in crescita ma 700mila famiglie in povertà assoluta

Sud : Fondazione Curella - dieci anni per uscire da crisi : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "L'economia del Mezzogiorno e delle Isole, a distanza di tre anni dalla fine delle recessione, resta ancora imprigionata nelle maglie di un processo di rilancio troppo lento, non in grado di assicurare nel breve-medio termine il risanamento delle ferite causate dalla c

Sud : Fondazione Curella - dieci anni per uscire da crisi (2) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda le proiezioni per il 2018, "in base al profilo congiunturale del secondo semestre del 2017, le prospettive nel breve termine possono essere ritenute moderatamente favorevoli. Gli elementi di rischio al ribasso - si legge nel Report - sono più che altro riconducibili

Fondazione Pescarabruzzo : Premio Internazionale NordSud di Letteratura e Scienze X edizione : ... Elio Pecora e Francesco Marroni -, si legge che entrambe le opere affrontano, con i propri strumenti letterari e scientifici, il tema dell'esilio e della doppia identità, voluta e subita, nel mondo ...

Industria al Sud - live presentazione del rapporto della Fondazione La Malfa : live la presentazione del settimo rapporto su «Le imprese Industriali del Mezzogiorno 2008-2016», a cura della Fondazione Ugo La Malfa. Nel precedente rapporto si era...