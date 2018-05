Street photography | Giuseppe di Vaio racconta Napoli La mostra

gqitalia

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Tutto è cominciato cinque anni fa quando il fotografo e regista napoletanoDiinizia are, la sua gente, i vicoli stretti coi panni stesi, i mercati rionali. Una città che non ha mai smesso di affascinare, con la sua atmosfera unica, la sua umanità, col suo passato e il suo presente fatto ancora oggi di tradizioni tramandate nel tempo. Un tempo che scorre, ma che lascia inalterate scene classiche come quella di un gruppetto di scugnizzi pronti a tuffarsi o una partita improvvisata di calcio nella storica galleria Umberto I nel cuore della città, dal mercato del Buvero al Palazzo Donn’Anna. Cambiano i volti ritratti, ma rimangono indelebili le forti tradizioni e la cultura di un luogo speciale, un crocevia di storie. Conosciuto per le sue foto in bianco e nero, questa volta Di, definito da “L’Espresso” nel 2015 come uno degli...