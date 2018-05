Steve Bannon è disgustoso | I poteri di Davos hanno tolto la sovranità all’Italia

Steve Bannon : 'Ecco chi ha sabotato il governo M5s e Lega'. Clamoroso - non è la Germania : Clamoroso: non è stata la Germania a sabotare il governo di M5s e Lega . Ne è sicuro Steve Bannon , il guru della destra 'alternativa' americana e vicinissimo ideologicamente ai populisti europei: '...

Governo M5s-Lega - Steve Bannon : “Giusto insistere su Savona - ha idee chiare su Ue. Colpito da entusiasmo Di Maio e Salvini” : Secondo l’editoriale del New York Times intitolato “I populisti si prendono Roma“, la nascita di un Governo “apertamente populista” come quello M5s-Lega “è musica per le orecchie dei nazionalisti di destra, come Steve Bannon“. Non si è fatta attendere la risposta dell’ex stratega di Donald Trump, che nell’intervista con Maria Latella per SkyTg24 ha accusato Nytimes, Economist e Financial ...

Steve Bannon a Sky TG24 : con governo M5s Lega economia può rafforzarsi - : L'ex stratega di Donald Trump ospite all'Intervista di Maria Latella: "Savona è un grande conoscitore del sistema monetario, giusto insistere sul suo nome"

Steve Bannon osserva e apprezza. "Ue costretta a trattare con la nuova Italia anti-sistema" : Una benedizione sul Governo gialloverde. Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump, frontman dell'ultradestra americana che ha dato un contributo fortissimo all'ascesa del tycoon alla Casa Bianca, guarda con interesse e apprezzamento al progetto di M5S e Lega di governare l'Italia e sfidare l'Europa. In un'intervista alla stampa Bannon ha parole di elogio:"Penso che quello tra M5S e Lega sia un patto intelligente, sono certo che farà gli ...

