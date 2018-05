Stefania Spampinato lascia Grey’s Anatomy | torna in Italia col marito Tony Testa e

optimaitalia

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Ormai è chiaro cheGrey'sdopo il finale della quattordicesima stagione che l'ha vista dire addio ad Arizona, ormai in partenza per New York.L'attrice catanese, entrata nel cast del medical drama di ABC all'inizio dell'ultima stagione, èta indopo aver concluso la sua avventura sul set e si è sposata con il coreografo.Ospite del programma di Fiorello su Radio Deejay Il Rosario della sera, laha confermato di essere fresca di nozze e si è descritta come una siciliana gelosa al punto da aggredire fisicamente il suo compagno, che però trova la cosa divertente.L'attrice ha ricordato di vivere ormai da ben undici anni all'estero, prima a Londra e poi a Los Angeles dove ormai vive stabilmente da sei anni per lavoro. Diplomata in un'accademia di danza, recitazione e canto ha intrapreso una carriera da ballerina ...